Serbest Güreş Milli Takımı, Norveç'e gitti

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Norveç'in başkenti Oslo'ya gitti.

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