Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
06.03.2026 15:40  Güncelleme: 15:51
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Spor yorumcusu Serhat Akın ile gazeteci Sercan Hamzaoğlu arasında tansiyon yükseldi. Akın, Hamzaoğlu hakkında ağır ifadeler kullandı. Hamzaoğlu, Akın'ın iddialarını yalanlayarak sert bir açıklama yaptı. İkili arasındaki bu söz düellosu spor camiasında geniş yankı buldu ve tartışmanın nasıl devam edeceği merak ediliyor.

Spor yorumcusu Serhat Akın ile gazeteci Sercan Hamzaoğlu arasında tansiyon yükseldi. Akın'ın Hamzaoğlu hakkında kullandığı sert ifadelerin ardından Hamzaoğlu da aynı sertlikte bir açıklamayla yanıt verdi.

SERHAT AKIN'DAN AĞIR SÖZLER

Serhat Akın, dün akşam yaptığı açıklamalarda Sercan Hamzaoğlu'nu hedef alarak ağır ifadeler kullandı. Akın'ın Hamzaoğlu için "Adam değilsin, yalakasın, şeref yoksunu, botoks güzeli" sözlerini sarf ettiği belirtildi. Bu sözler kısa sürede spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HAMZAOĞLU'NDAN SERT YANIT

Akın'ın sözlerinin ardından Sercan Hamzaoğlu da sessiz kalmadı. Hamzaoğlu, Serhat Akın'ın kendisi hakkında dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek çok sert bir açıklama yaptı.

Hamzaoğlu'nun, Akın'ın açıklamalarını "yalan ve yanlış beyanlar" olarak nitelendirerek aynı sertlikte karşılık verdi. İkili arasında yaşanan bu söz düellosu spor camiasında geniş yankı uyandırırken, tartışmanın nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Sudan da savaşta tarafını seçti
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
