Sercan Yalçın, Eskişehir Güreş İl Temsilcisi Oldu

Spor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Eskişehir'de Güreş İl Temsilciliği'ne milli güreşçi Sercan Yalçın'ın atandığı açıklandı.

Bir süredir Güreş İl Temsilciliği Yardımcılığı yapan milli güreşçi Sercan Yalçın'ın yeni görevi belli oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı; Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın takdirleriyle Yalçın, Güreş İl Temsilciliği görevine atandı. Yalçın, bu göreve getirilmesinde katkısı olan kişilere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR