Sercan Yıldırım, Futbolculuk Kariyerini Teknik Adam Olarak Sürdürmek İstiyor

Spor

A Milli Futbol Takım'nın eski oyuncularından olan bir dönemin yıldız ismi Sercan Yıldırım, bıraktığı futbolculuk kariyerini teknik adam olarak devam ettirmek istiyor.

Bursaspor ve Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonlukları yaşayan 34 yaşındaki Sercan Yıldırım, katıldığı yarışma programıyla daha geniş kitlelerce tanınsa da en büyük tutkusu olan futboldan kopmadı.

Bursa'da sahibi olduğu Uludağ Spor Kulübü ve kendi adına kurduğu futbol akademisinde hem erkek hem kadın kategorilerinde futbolcu yetiştirmeye devam eden Yıldırım, İngiltere ile Almanya'da alacağı eğitimlerin ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı hedefliyor.

Sercan Yıldırım, AA muhabirine, Bursaspor'a ve Türk futboluna yeni yetenekler yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Teknik direktörlük hayalinin peşinden gittiğini belirten Yıldırım, "Yurt dışında hem staj anlamında hem de eğitimler anlamında ciddi çalışmalarım olacak. İngiltere ve Almanya'da eğitim almayı planlıyorum." dedi.

Yıldırım, teknik adamlık kariyerine yavaş yavaş geçmeyi istediğini, bu nedenle eğitimlere büyük önem verdiğini dile getirdi.

Hedeflerine değinen Yıldırım, "Henüz lisans almamama rağmen şu anda teklifler geliyor. Önce kulübümde kendimi geliştirip görmek istedim. Yurt dışında eğitimler görüp, antrenörlük konusunda buraya dolu bir şekilde gelirsem, daha başarılı olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Tekrar Bursaspor'da tarihe geçen hikayeler yazmayı hedefliyorum"

Sercan Yıldırım, teknik direktörlükteki hedeflerinin de yüksek olduğunu vurguladı.

Futbolculuk kariyerinde özellikle Bursaspor'da tarihe geçmiş olaylar yaşadığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tekrar Bursaspor'da tarihe geçen hikayeler yazmayı hedefliyorum. Bursa'da neden başka şampiyonluklar yaşanmasın. Şu anki konumu gerçekten de üzücü. Fakat bu sene gerçekten de Sayın Başkan'ımız Enes Çelik'e büyük saygı duyuyorum. Büyük bir iş başardı bence. Bursaspor ait olduğu yere, Süper Lig'e inşallah geri dönecektir. Süper Lig'de tabii mücadele ederken inşallah beraber çalışma fırsatı da yakalayabiliriz. Bu konuda hedeflerim yüksek. İnşallah bunu başarabilecek kapasiteye sahip olup, yoluma devam ederim."

Bursaspor'un önemli başarılar elde ettiği kadrolarda yer almaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren Sercan Yıldırım, "Yarışmaya gittiğimde de 'Bursaspor.' dedim. Yurt dışında milli takıma gittiğimde de Bursaspor'un armasını gururlu bir şekilde taşıdım. Bu yüzden Bursaspor'la hedefim çok yüksek. Şu anda 3. Lig'de olabilir fakat 3 ya da 4 sene içinde Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum. O enerjiyi de görüyorum. Camia ve şehir kenetlenmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışma programıyla hayatına başka bir sayfa açtı

Eski milli futbolcu, adrenalini ve sahneye çıkmayı sevdiğini, bundan dolayı yarışma programına katıldığını belirtti.

Hayatının büyük ölçüde bu yarışmayla değiştiğini anlatan Yıldırım, " Acun Ilıcalı'nın bu konuda ikna yeteneği çok kuvvetli olduğu için yarışma programına 3 kere katıldım ve 3'ünde de çok ayrı hikayeler yazdım. İnsanlar beni daha yakından tanıma fırsat buldu. O heyecanı seviyorum. O sahneyi seviyorum ki başarılı da oldum. Gerçekten de orası bana çok şey kattı. Futboldan tanımayan, yani futbolu bilmeyen insanlar da beni tanımış oldu." diyerek sözlerini tamamladı.