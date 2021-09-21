Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor

Geçtiğimiz günlerde Nihan Yönel ile nişanlanan Sercan Yıldırım yeni imajıyla çok konuşuluyor. Survivor All Star'a katılacağı iddia edilen Sercan, saçlarında yaptığı değişimle dikkatleri üzerine çekti. Eski futbolcunun saç protezi yaptırdığı iddia edildi.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Sercan Yıldırım, imajıyla da dikkatleri üzerine çekti. Nihan Yönel ile nişanlandığı törenden kare paylaşan Yıldırım'ın yeni saçları gündem oldu. Daha önce saç ekimi işleminden istediğini alamayan eski futbolcunun saçlarındaki gürleşme sosyal medyada çok konuşuldu. PROTEZ İŞLEMİ 2. Sayfa'nın aktardığı habere göre Sercan'ın saç protezi yaptırdığı iddia edildi. Eski futbolcu Sercan, tarzıyla ünlü popçu Oğuzhan Koç'a da benzetildi.

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