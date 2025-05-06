Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Beşiktaş'ta, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.
Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Serdal Adalı'nın Yönetim Listesi Açıklandı - Son Dakika
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