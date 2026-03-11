Serdal Adalı: TFF'ye Başvurumuzdan Ses Çıkmadı - Son Dakika
Serdal Adalı: TFF'ye Başvurumuzdan Ses Çıkmadı

11.03.2026 16:24
Beşiktaş Başkanı Adalı, TFF'ye koridor kayıtları için yaptıkları başvurunun cevapsız kaldığını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin ardından koridor kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili yaptıkları başvurudan geri dönüş almadıklarını söyledi.

Adalı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çağrılarına federasyondan geri dönüş olmadığını dile getiren Serdal Adalı, "Daha önceki başvurularımızda da herhangi bir geri dönüş olmamıştı. Ölü taklidi yapıyorlar. VAR'daki Portekizliler TRT'de programa çıkacaklarmış. Bana bu işler komik geliyor. MHK başkanı izah etsin. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Zor bir şey istemedik. Bana göre bu bir suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım ne söyleyecekler. İstediğimiz koridorların kamera görüntüsü" dedi.

Maçların kazanılıp ya da kaybedileceğini ancak amacının bundan sonraki karşılaşmalarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmesini engellemek olduğunu vurgulayan Adalı, "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Efendiliğimizi bozmadık, 'futbolun marka değerine zarar vermeyelim' dedik. Bu federasyona, benim ve yönetim kurulum kadar yardımcı olan başka bir kulüp de yoktur, camia da. İstediğimiz basit bir görüntüydü ama şu saate kadar geri dönüş olmadı." diye konuştu.

Mevcut Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimini eleştirmeyi sürdüren Serdal Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

"MHK'nin mevcut yapı ve başkanla başarılı olma ihtimali yok. MHK Başkanı çok iyi bir insan olabilir ama bu işi yapamıyor. İbrahim Başkanın (Hacıosmanoğlu), bu konuda ısrar etmesini hem anlıyorum hem de gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticisine sahip çıkar ama bu öyle bir şey değil. Bu, federasyona ve Türk futboluna zarar veriyor. Seksen milyonluk ülkede otuz hakemi bulup eğitemiyorsak yazıklar olsun."

Galatasaray'ın da derbi öncesi yabancı VAR talebi olduğunu kaydeden Adalı, "Galatasaray'ın da yabancı VAR talebi varmış. Keşke biz iki ay önce talep ettiğimizde onlar da destek verseydi de bu konuşmaları yapmak zorunda kalmasaydık. Kulüpler canları yanma ihtimali olduğunda bazı şeyleri gündeme getiriyorlar." şeklinde konuştu.

MHK'den sadece kendilerinin şikayetçi olmadığını savunan Serdal Adalı, kulüpler arasında oylama yapılması önerisinde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İbrahim Başkan kulüp başkanlarına gizli bir oylama yaptırsın ne demek istediğimi anlayacak. Kulüpler konuşamıyor. Oylama yapılsın, çıkacak sonucu hep beraber görelim."

Kaynak: AA

