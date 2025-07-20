Serdar Dursun transfer görüşmesi yaptığı o takımı açıkladı

İran Ligi ekibi Persepolis'te forma giyen 33 yaşındaki Serdar Dursun, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milli golcü, Türkiye'den görüşme yaptığı takımı itiraf etti.

''TEK TARAFLI FESİH''

Serdar Dursun, İsmail Kartal'dan sonra kendisinin de Persepolis'ten ayrılabileceğini belirterek, "Sözleşmemde hoca ayrılırsa benim de tek taraflı feshedebileceğime dair bir madde vardı. Şu an yönetimle görüşmelerimiz var." dedi.

''TAKIMLARA DAHA CAZİP GELİYOR''

Türkiye'ye dönme ihtimali hakkında konuşan golcü oyuncu, "Görüştüğümüz takımlar var. Serbest oyuncu olduğum için takımlara daha cazip geliyor. Görüşmelerimiz var ilerleyen haftalarda transferimle ilgili gelişmeler olabilir." ifadelerini kullandı.

''SAKARYASPOR İLE GÖRÜŞTÜK''

Eski takımlarından biri olan Sakaryaspor ile görüşme yaptığını açıklayan Serdar Dursun, "Sakaryaspor ile görüştük. Ben Süper Lig'e gitmek istiyorum ama futbol bu bilemezsin bakalım ne olacak" sözlerini sarf etti.

İRAN LİGİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Persepolis'te 15 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, 5 gol atma başarısı gösterdi.