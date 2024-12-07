Serdar Topraktepe'den dikkat çeken derbi yorumu - Son Dakika
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Serdar Topraktepe'den dikkat çeken derbi yorumu

Serdar Topraktepe\'den dikkat çeken derbi yorumu

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi öncesinde konuştu. Sarı-lacivertlilerin kuvvetli yönlerini ve zaaflarını çalıştıklarını belirten Topraktepe, ''Futbolculuk daha kolay derbilerde, bireyselsiniz. Takımın böyle maçlarda morale ihtiyacı var. Takımın da bize istediğimiz sonucu vereceğini düşünüyorum'' dedi.

07.12.2024 18:37
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN KUVVETLİ VE ZAYIF YÖNLERİNİ ÇALIŞTIK"

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Topraktepe, "Derbileri futbolcuyken de oynadık, farklıdır. Büyük bir camiayız, galibiyete ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini ve zaaflarını çalıştık. Geçiş hücumları olsun... Maçı kazanmayı isteyen bir oyunu grubu istiyoruz, bu da benim oyuncularımda var" sözlerini sarf etti.

"DERBİLERDE FUTBOLCULUK DAHA KOLAY"

Derbinin önemine değinen Topraktepe, "Futbolculuk daha kolay derbilerde, bireyselsiniz. Takımın böyle maçlarda morale ihtiyacı var. Onlarla birlikte olup maça motive olan bir takım ortaya çıkartmaya çalışacağız. Takımın da bize istediğimiz sonucu vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Serdar Topraktepe, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Topraktepe'den dikkat çeken derbi yorumu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Murat Arpacı:
    Haydi Kartal kim oldugunu hatirla, o salancaktan in bu gece. 14 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Senide Göreceğiz Vasıfsız Eleman 2 11 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ŞİKEBAHÇE HOLİGANI VAR HAKEMİ OLMUŞ NE BEKLİYORSUNUZ. DİZİ İZLEYİN AYNI ŞEY 5 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Galatasaray lıyım serçe kartala geçir gibi görünüyor 1 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ IN 7FENEV E KARSI MUCADELE ETMESI ZATEN MUMKUN DEĞİL TÜPLERİNI KESER KOÇ 0 1 Yanıtla
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