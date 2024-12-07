Serdar Topraktepe\'den dikkat çeken derbi yorumu

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN KUVVETLİ VE ZAYIF YÖNLERİNİ ÇALIŞTIK"

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Topraktepe, "Derbileri futbolcuyken de oynadık, farklıdır. Büyük bir camiayız, galibiyete ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini ve zaaflarını çalıştık. Geçiş hücumları olsun... Maçı kazanmayı isteyen bir oyunu grubu istiyoruz, bu da benim oyuncularımda var" sözlerini sarf etti.

"DERBİLERDE FUTBOLCULUK DAHA KOLAY"

Derbinin önemine değinen Topraktepe, "Futbolculuk daha kolay derbilerde, bireyselsiniz. Takımın böyle maçlarda morale ihtiyacı var. Onlarla birlikte olup maça motive olan bir takım ortaya çıkartmaya çalışacağız. Takımın da bize istediğimiz sonucu vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.