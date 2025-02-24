Serebral Palsi ile Başarıya Koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serebral Palsi ile Başarıya Koşuyor

Serebral Palsi ile Başarıya Koşuyor

Batuhan Mutlu, Türkiye Karate Şampiyonası'nda serebral palsi ile ikinci oldu, engelleri aşıyor.

24.02.2025 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası, ülke genelinden sporcuların katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Afyon Gençlik Spor Kulübü sporcusu Batuhan Mutlu, serebral palsi hastalığına rağmen, hem azmiyle hem de yeteneğiyle büyük bir başarıya imza attı. Batuhan, Para Karate kategorisinde mücadele ettiği şampiyonada ikinci olmayı başardı. Batuhan Mutlu, sporcu kimliğinin yanı sıra, engelli bireylerin hayatın her alanında başarıya ulaşabileceğinin somut bir örneği haline geldi. Serebral palsi hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetinde zorluklar yaşayan Batuhan, karateyi sevdi ve engellerine rağmen bu alanda kendini geliştirmeye karar verdi.

Afyon Gençlik Spor Kulübü'nde antrenörlüğünü yapan Şükrü Akkurt'un yönlendirmeleriyle spor kariyerinde önemli bir yol kat eden Batuhan, antrenmanlara büyük bir azimle devam etti. Karateye olan ilgisi, sadece bu sporu fiziksel bir aktivite olarak değil, ruhsal bir güç olarak da görmesine olanak tanıdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Batuhan Mutlu'yu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Trabzon, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serebral Palsi ile Başarıya Koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:16 Çankırı Tuz Mağarası’ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor
13:43 Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
13:29 SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
13:12 Kocaeli’de rehine krizi cinayetle bitti Alacak-verecek meselesinde kan aktı Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
20:16 İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı İşte kararın arka planı İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı
20:16 AK Parti’de MYK’ya 9 yeni isim girdi AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi
20:05 İYİ Parti’nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK’da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 14:57:29. #1.11#
SON DAKİKA: Serebral Palsi ile Başarıya Koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.