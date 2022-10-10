Serebral palsili çocuklar sahaya çıktı

Medical Park Ordu Hastanesi, Bitexen Giresunspor- Beşiktaş arasında oynanan maçta Serebral Palsi Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için anlamlı bir sosyal projeye imza attı.

Medical Park Ordu Hastanesi'nde tedavi gören 10 serebral palsili çocuk takımlara destek vermek için maçta sahaya çıktı. Çocuklar her iki takım kaptanlarına maç öncesi çiçek vererek futbolcularla tanıştı. Maçı tribünden maçı izleyen çocuklar takımlarının en büyük destekçisi oldular.

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için yapılan anlamlı etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Medical Park Ordu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kubilay Beng günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

"Serebral palsi, bir diğer ismiyle beyin felci insan vücudundaki kasların hareketleri ve vücudun duruşunu etkileyen fiziksel engellere verilen isimdir. Büyük çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere, olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle serebral palsinin belirtileri özellikle bebeklik ya da hafif olgularda çocuğun yürümeye başladığı dönemde ortaya çıkar. Genellikle hareket bozuklukları başta olmak üzere anormal reflekslere, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye ya da tümünün birleşimi hareketlere sebep olur. Belirtiler fark edilmeyecek kadar hafif olabileceği gibi bir veya daha fazla uzuvda önemli hareket bozuklukları ve hareket edemeyecek kadar sert hale gelen eklemlere kadar uzanabilir. Serebral palsinin kesin bir tedavisi yoktur. Fakat fizyoterapi, konuşma terapisi, ergoterapi ve bazen ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi yöntemleri hastaların maksimum potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabilir."

"Onlar hastamız değil, evlatlarımız"

Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdürü Halil İbrahim Çalış ise "Çocuklarımız söz konusu olduğunda Medical Park Ordu Hastanesi olarak gerçekten kendimizi hastaneden daha fazlası olarak görerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızı hastamız olarak değil, evladımız gibi görüyoruz. Onların sağlığına kavuşmasından en az aileleri kadar biz de mutlu oluyoruz. Dün de yine evlatlarımızla çok önemli gördüğümüz bir etkinliği gerçekleştirdik. Özellikle başta Giresunspor ve Beşiktaş kulüplerimize, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ORDU