Seremonide kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı geri adım atmıyor: İstifa etmeyeceğim - Son Dakika

Seremonide kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı geri adım atmıyor: İstifa etmeyeceğim

Son Güncelleme: 25.08.2023 16:39

FIFA Disiplin Kurulu tarafından soruşturma açılan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçındaki uygunsuz tavırlarından dolayı gelen tepkilere rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.

FIFA Disiplin Kurulu tarafından hakkında soruşturma açılan İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, 20 Ağustos'taki FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçındaki uygunsuz tavırlarından dolayı gelen sosyal ve siyasi tepkilere rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı. İspanya'da resmi haber ajansı EFE ve devlet televizyonu RTVE başta olmak üzere tüm basın organlarının dün verdikleri "Rubiales istifa edecek" haberlerine ve bazı bakanların bunu destekleyen açıklamalarına rağmen RFEF Başkanı istifa etmedi.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Hakkındaki tartışmalar gündemiyle düzenlenen RFEF Genel Kurulu olağanüstü toplantısında konuşan Rubiales, İspanyol basınını ve sol koalisyon hükümetini kendisine karşı karalama kampanyası yürütmekle suçladı. Kendisini "sosyal cinayetin kurbanı" olarak tanımlayan, "İspanya'nın yarası olan sahte feministlerin saldırısına uğradığını" ve "İspanyol futbolunu en iyi yöneten yönetici olduğunu" savunan Rubiales, art arda beş kez "İstifa etmeyeceğim." dedi.

Seremonide kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı geri adım atmıyor: İstifa etmeyeceğim

BAKANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Rubiales, polemiklere neden olan kadın milli futbolcu Jenni Hermoso'yu madalya töreni sırasında dudağından öpme anını ise "kutlamanın verdiği coşku, rıza ve karşılığı olan bir hareket" olarak ifade etti. Şeref tribünündeki uygunsuz hareketlerinden dolayı, o sırada yan tarafında oturan Kraliçe Letizia ve küçük kızı Prenses Sofia'dan "özür dileyen" Rubiales, "fikirlerini ve gerçeği savunmaktan dolayı aşağılandığını" ileri sürdü. RFEF Başkanı ayrıca kendisini sert dille eleştiren Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ile iki bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Seremonide kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı geri adım atmıyor: İstifa etmeyeceğim

İSPANYOL HÜKÜMETİ

Rubiales'in açıklamaları İspanyol basınında "sürpriz" olarak yorumlanırken, ilk tepki hükümetten geldi. Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyi (CSD), Rubiales'in görevinden alınması talebiyle Spor Tahkim Mahkemesine başvuracağını duyurdu. CSD'den yapılan açıklamada, "Sayın Rubiales'in açıklamaları, İspanyol sporundaki temsiliyle ve İspanyol toplumu gibi ileri bir toplumun değerleriyle kesinlikle bağdaşmıyor." ifadeleri kullanıldı. Rubiales'e bazı bakanlar, futbolcular ve sivil toplum örgütleri de tepki göstermeye devam etti. İspanyol basını, RFEF Başkanı olmasının yanı sıra UEFA Başkan Yardımcısı ve UEFA Kulüp Lisans Kurulu Başkanı olan Rubiales'in yıllık brüt toplam maaşının 600 bin avroyu geçtiğini yazdı.

İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seremonide kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı geri adım atmıyor: İstifa etmeyeceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seremonide kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı geri adım atmıyor: İstifa etmeyeceğim - Son Dakika
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