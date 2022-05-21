SPOR Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttular - Son Dakika
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SPOR Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttular

21.05.2022 09:35

Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttularÇetin: Onlar için dua ettikÇakıroğlu: O da sözünü tuttu, biz de sözümüzü tuttukSezer AFŞAR - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - WBC (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemerin sahibi olarak tarih yazan Seren Ay Çetin, İstanbul'da düzenlenen...

Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttular

Çetin: Onlar için dua ettik

Çakıroğlu: O da sözünü tuttu, biz de sözümüzü tuttuk

Sezer AFŞAR - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - WBC (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemerin sahibi olarak tarih yazan Seren Ay Çetin, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın son günündeki final karşılaşmalarını tribünden izleyerek milli boksörlere destekte bulundu.

Dünya şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, 'Golden Baby' lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger'i 14 Mayıs günü Caferağa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın 4'üncü raundunda nakavt ederek WBC (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemerin sahibi olmuştu. Çetin, İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın son gününde de final müsabakalarına çıkan milli boksörleri tribünden destekledi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Çetin, "Muhteşem bir atmosfer var. Halkımız gelmiş, tribünler dolu. Ben çok etkileniyorum böyle olunca. Onlar için çok dua ettik. Buse Naz Çakıroğlu çok iyi oynadı ve şampiyon oldu. Hatice Akbaş da aynı şekilde iyi bir performans sergiledi. Çok tebrik ediyorum onları" ifadelerini kullandı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: O DA SÖZÜNÜ TUTTU, BİZ DE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Fenerbahçe Kulübü'nün sporcusu olan ve dün 50 kilo finalinde Dünya şampiyonluğunu elde eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise başarılarının devam edeceklerini belirterek, "Çok mutluyuz. Dünya Şampiyonası'na gelmeden önce İzmir'de Seren Ay ile birkaç kez antrenman yaptık. O zaman bana söz vermişti, kemeri alıp maçlarımıza geleceğine dair. O sözünü tuttu, biz de sözümüzü tuttuk. İnşallah başarılarımız katlanarak devam edecek. Çok fazla emek var. Çok fazla çaba var. Böyle güzel sonuçlarla karşılaşınca çok mutlu oluyoruz. Umarım devamı gelir" şeklinde konuştu.

SPOR Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttular
SPOR Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttular
SPOR Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttular
SPOR Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttular
SPOR Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttular
SPOR Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttular

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Seren Ay Çetin ve Busenaz Çakıroğlu şampiyonluk sözlerini tuttular - Son Dakika


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