Serenity Alanya Belediyespor, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda BSC BetVam'ı 5-4 yendi - Son Dakika
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Serenity Alanya Belediyespor, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda BSC BetVam'ı 5-4 yendi

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Serenity Alanya Belediyespor, Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda BSC BetVam\'ı 5-4 yendi
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Alanya'da başlayan Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Serenity Alanya Belediyespor, ilk maçında Bulgaristan temsilcisi BSC BetVam'ı 5-4 yendi. Turnuvada 5 kıtadan 33 ülkeden 48 takım mücadele ederken Alanya temsilcisi, yarın Gürcistan ekibi Batumi SC ile karşılaşacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Serenity Alanya Belediyespor, ilk maçında Bulgaristan temsilcisi BSC BetVam'ı 5-4 yendi.

Kadınlar ve erkeklerde 5 kıtadan 33 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği şampiyona 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde başladı.

Şampiyonanın ilk gününde Serenity Alanya Belediyespor, Bulgaristan'ın BSC BetVam takımıyla karşılaştı.

Alanya Belediyespor'un gollerini Felipe, Semih Türkmen, Recep Demir, Llorenç ve Barış Terzioğlu kaydederken, rakip takım Blagoev, Filipov (2) ve Tamer Atrach ile cevap verdi.

Alanya Belediyespor, ikinci maçında yarın Gürcistan ekibi Batumi SC ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Serenity Alanya Belediyespor, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda BSC BetVam'ı 5-4 yendi - Son Dakika
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