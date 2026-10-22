Sergen Yalçın, A Milli Erkek Futbol Takımı'yla dört yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Sergen Yalçın, A Milli Erkek Futbol Takımı'yla dört yıllık sözleşme imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sergen Yalçın, A Milli Erkek Futbol Takımı\'yla dört yıllık sözleşme imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sergen Yalçın, A Milli Erkek Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne dört yıllık sözleşmeyle getirildi. TFF Riva'daki imza törenine Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da katıldı; Yalçın'ın ilk sınavları 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da Fransa maçları olacak.

Sergen Yalçın, kendisini Türkiye A Milli Erkek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlük görevine bağlayan dört yıllık sözleşmeyi imzaladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da katıldı.Törende konuşan Sergen Yalçın, bu göreve layık görüldüğü için TFF yönetimine teşekkür etti.Bunun kariyerinin en önemli günü olduğunu söyleyen Yalçıon, "Hepimizin üzerinde olan bir değerden bahsediyoruz. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte çok başarılı günler yaşayacağız" dedi.Hacıosmanoğlu ise "Sergen Hocamızın bilgi ve tecrübesiyle futbolcularımızın potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaracağına ve Milli Takımımızı hedeflerine taşıma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.Beklentilerin aksine Dünya Kupası'ndaki hezimetin ardından Uluslar A Ligi'nde de üst üste dört mağlubiyet alan Ay Yıldızlılar'da İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın .Sergen Yalçın'ın önündeki ilk sınavlar Uluslar A Ligi'nde kalan iki maç olacak.Türkiye bu maçların ilkinde 12 Kasım'da evinde Belçika'yı ağırlayacak; 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile oynayacak.Ardından da Yalçın'ın en önemli hedefi Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak olacak.Yalçın'ın teknik direktörlük kariyeriSergen Yalçın 2013-14 sezonunda Gaziantepspor'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde daha sonra sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.2019-20 sezonu devam ederken futbolculuk döneminde efsanesi olduğu kulübe, Beşiktaş'ın başına geldi.Abdullah Avcı'nın görevine son veren Beşiktaş, Yalçın'la devam ettiği sezonu üçüncü sırada tamamladı.Yalçın yönetimindeki takım topladığı 84 puanla şampiyon oldu. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'la dört kez şampiyonluk yaşayan Yalçın bu kez kupayı teknik direktör olarak kaldırdı.Yalçın idaresinde etkili hücum oyunuyla öne çıkan takım aynı sezon Türkiye Kupası'nı da kazandı.Ancak ertesi sezon işler istendiği gibi gitmedi ve Yalçın ile yollar ayrıldı.Sergen Yalçın, 30 Ağustos 2025'te ikinci kez takımın başına geçti ancak bu ikinci dönemi 262 gün sürdü.Yalçın bir süredir Kafa Spor YouTube kanalında yorumculu yapıyordu.

Kaynak: BBC
İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuSergen YalçınBelçikaFransaFutbolGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
19:14
İstanbul merkezli yasa dışı ’üreme ticareti’ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme ticareti' operasyonu: 8 kişi tutuklandı
18:58
Aston Villa, Fenerbahçe’nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı radarına aldı
Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
18:25
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
18:22
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi
Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 19:32:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın, A Milli Erkek Futbol Takımı'yla dört yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei