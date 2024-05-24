Sergen Yalçın: Beraberlik adaletli bir skor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sergen Yalçın: Beraberlik adaletli bir skor

Sergen Yalçın: Beraberlik adaletli bir skor

Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, beraberliğin iki takım için de adaletli bir skor olduğunu söyledi. Yalçın, oyuna iyi başlamadıklarını ancak daha sonra oyunu dengelediklerini ve pozisyonlar da bulduklarını belirtti. İkinci yarıda ise tempo düştüğünü ve daha dengeli bir oyun sergilendiğini ifade eden Yalçın, Antalyaspor'a önümüzdeki sezonda başarılar dilediğini söyledi.

24.05.2024 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, beraberliğin iki takım için de adaletli bir skor olduğunu söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başlamadıklarını söyledi.

Maçın ilk 10-15 dakikalık bölümde oyuncularının ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadığını dile getiren Yalçın, "Futbol bu durumda cezayı hemen keser ve oyuna da 1-0 mağlup başladık, diyebiliriz. Ancak daha sonra oyunu dengeledik. Rakibin üstüne gitmeye başladık ve pozisyonlar da bulduk." dedi.

Yalçın, oyunun devre arasında dengeli girebilme fırsatı yakaladıklarını ancak ilk yarıyı mağlup kapattıklarını hatırlatarak, "Oyunun ikinci yarısında tempo daha da düştü. Ligin son maçı olması nedeniyle temponun düşmesini normal görüyorum. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu ve bu dönemde rakibe pozisyon vermedik. Bu sırada yan toptan attığımız golle skoru eşitledik. Oyuna baktığımız zaman da beraberlik adaletli bir skor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Antalyaspor'a da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum"

Sezonun son maçının ardından Antalyaspor'dan bugün itibariyle ayrıldıklarını dile getiren Yalçın, başkana, yönetim kuruluna, ciddi karakter gösteren oyuncularına ve Antalyaspor taraftarına, bu sezon verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yalçın, Antalyaspor'un hedefleri doğrultusunda iyi bir ikinci yarı profili çizdiğini kaydederek, "Hedefi haftalar önce söyledim; 50 puan ve ilk 10'da bitirmek bizim için başarı sayılacaktır diye. Oyuncularımız bu hedefi yakaladılar. Onlara da sizin aracılığınızla buradan teşekkür ediyorum. Antalyaspor'a da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Beraberlik adaletli bir skor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
19:37 Erzincan’da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı
18:37 Hamas’tan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze’de durmalı Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze'de durmalı
22:55 Başakşehir’de Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı: 5 yaralı Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
20:21 JP Morgan tarih verdi: Ethereum ETF’leri o tarihten itibaren işlem görecek JP Morgan tarih verdi: Ethereum ETF'leri o tarihten itibaren işlem görecek
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 23:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın: Beraberlik adaletli bir skor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement