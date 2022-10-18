Sergen Yalçın, Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Valerien Ismael istifa" seslerini yorumladı: Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Valerien Ismael istifa" seslerini yorumladı: Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz

18.10.2022 10:06
Sergen Yalçın, Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Valerien Ismael istifa" seslerini yorumladı: Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz

Eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etmesi ve kendisi lehine tezahüratlarda bulunmasını yorumladı. Yalçın, yaptığı açıklamada, "Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Doğal karşılamak gerekir. Takımın başında bir hoca var, onunla ilgili yorumlar yapmak hem doğru olmaz hem de bana asla yakışmaz. Sadece oyunsal anlamda biraz sıkıntı var." dedi.

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın son durumu ve Valerien Ismael hakkında açıklamalar yaptı.

"KARALAR BAĞLAMAYA GEREK YOK"

Milliyet'e konuşan Sergen Yalçın, Trabzonspor maçında siyah-beyazlı tribünlerin Valerien Ismael'i istifaya çağırıp, kendisi lehine tezahüratta bulunmasını normal karşıladı.

"Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Doğal karşılamak gerekir. Taraftar eleştirebilir, kızabilir, bu oyunun doğasında var. Bunlar, futbolun içinde olan doğal tepkilerdir. Kaldı ki Beşiktaş iyi bir takım... Bence zirvenin de en büyük ortaklarındandır. Öyle kalkıp, ah vahlar çekilecek bir tablo yok ki ortada. Puan cetveline baktığımızda herkesin hedefte olduğunu görüyoruz, yani herkes birbirine yakın... Öyle karalar bağlamaya da gerek yok"

"BİRAZ SABIR VE DESTEK GEREKİYOR"

Sergen Yalçın, Valerian Ismael ve yeni transferlerle ilgili de şöyle konuştu:

"Takımın başında bir hoca var, onunla ilgili yorumlar yapmak hem doğru olmaz hem de bana asla yakışmaz. Ona saygısızlık olur. Bu konulara girmek istemiyorum. Sadece oyunsal anlamda biraz sıkıntı var. Kaldı ki, alınan oyuncular Preimer Lig'den geldiler. Hepsi de önemli isimler... Kariyerleri de bunun en büyük göstergesidir."

Ligin uzun bir maraton olduğunu da hatırlatan 49 yaşındaki teknik adam, "Biraz sabır ve destek gerekir. Taraftar neticede takımın hep başarılı olmasını, istiyorlar, tepkileri bundandır" yorumunu yaptı.

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın, Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'Valerien Ismael istifa' seslerini yorumladı: Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz - Son Dakika


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