Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

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Sergen Yalçın, kendisi hakkında konuşanlara canlı yayında tepki gösterdi. Ailesel sebeplerle Beşiktaş'ın teklifini reddeden Yalçın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Tümer Metin'e tepki göstererek, ''Bir daha televizyonda benim hakkımda yalan yanlış hikaye anlatan olursa rezil rüsva ederim'' dedi.

20.01.2025 07:46
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Beşiktaş'ın teklifini ailesel sebeplerden ötürü reddeden Sergen Yalçın sosyal medyada kendisiyle ilgili yazılanlara adeta ateş püskürdü.

"YETER KARDEŞİM YETER"

Ekol TV'de konuşan Yalçın, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı ve bir televizyon programında kendisi hakkında iddialarda bulunan Tümer Metin'e, "Aile olarak perişan olmuş durumdayız. Yeter kardeşim, yeter. Bıkmadınız mı?" diyerek tepki gösterdi.

"28 AYDIR HASTANELERDE UĞRAŞIYORUM"

Kendisi hakkında medyada ve sosyal medyada yazılanlara tepki gösteren Sergen Yalçın, "Artık bunlardan bıktım. Kimin benle ilgili ne hikayesi varsa anlatsın kardeşim! Ne anlatacaksa anlatsın. Bu konu da bitsin. Yalan yanlış hikayelerinizi, uydurduğunuz hikayelerinizi anlatın, bitsin, ben de kurtulayım. 28 aydır hastanelerde uğraşıyorum. Kardeşim dün yine hastaneye yattı. Aile olarak perişan olmuş durumdayız. Yeter kardeşim, yeter. Bıkmadınız mı? Benimle uğraşmayı bıraksınlar" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediği; ''Sergen Yalçın neden Beşiktaş'a gelmedi? Sergen Yalçın çok akıllı bir hoca. Öyle bir kaosa girmek istemiyor" sözlerine tepki gösterdi.

"İŞİNİZE BAKIN, KİMİ NE İLGİLENDİRİR?"

Sergen Yalçın, "Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Neler çektiğimizi biliyor musun? Neye göre bu konuşmaları yapıyorsun? Sen Samsunspor Başkanı'sın. Çık Samsunspor ilgili ne konuşacaksan konuş. Sana ne Sergen çalışmış çalışmamış, evde oturmuş. Kimi ne ilgilendirir? İşinize bakın. Size ne Sergen'den! İş hayatımın sorgulanmasına çok üzülüyorum. Yıllarca Anadolu'da ve büyük takımda çalıştık. O kadar başarılı olduk ki çalıştığımız yerlerde… Size tavsiyem şu: Benimle ilgili konuşanlar gidin, Anadolu'da o takımları nereden aldığıma, hangi pozisyondan aldığıma, hangi pozisyona getirdiğime bakın! Ondan sonra iş hayatımı sorgulayın, o hikayelerinizi Youtube televizyonlarında anlatın" dedi.

"REZİL RÜSVA EDERİM"

Eski takım arkadaşı Tümer Metin'i de hedef alan Yalçın, ''Tümer'e bir şey demeyeceğim Allah bildiği gibi yapsın. Başka bir işiniz yok mu? Komik değil bunlar, Kimse gülmüyor bunlara. Bir daha televizyonda benim hakkımda yalan yanlış hikaye anlatan olursa, onu bu yayında sana yemin olsun rezil rüsva ederim. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Yüksel Yıldırım, Sergen Yalçın, Tümer Metin, Samsunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    5saraylılar ağlıyor şampiyonluk gitti tabi siz kim BEŞİKTAŞI ağzınıza almak kim 0 0 Yanıtla
  • Cumali Tunga:
    bukadarda ego olmaz yeni malatya sporu erol bulut hoca Avrupa kupalarina cikartip seninde gelip adil gewrekle takimi yiyip kume duserdugunuze saitdim egobay sergen 0 0 Yanıtla
  • Derya Nadir:
    İsterseniz dediğimi yanlış anlayın ama Sergen haklı arkadaşım hastası var onunla yatıp onunla kalkıyorlar sizi ne ilgilendirir çalışıyor çalışmıyor... Yok karısı bilmem ne yapmış diye 1-2 yıl ruh halini düzeltemeyenler var ama ses yok jardeşi ağır hasta adama mı taktınız!!! Siz neyin peşindesiniz hayret bişey....... Saygılarımla 0 0 Yanıtla
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