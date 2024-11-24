Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutup eline sigara aldı - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutup eline sigara aldı

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Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın son dönemde yaptığı yorumlarla gündeme gelirken bu kez canlı yayındaki hareketiyle ses getirdi. Canlı yayında olduğunu unutup eline sigara alan Yalçın'ın hamlesini fark eden sunucu apar topar yayını kesip reklama gitti.

24.11.2024 12:58
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Birçok takımda teknik direktörlük yaptıktan sonra kariyerine yorumcu olarak devam eden eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor- Fenerbahçe ve Bodrumspor- Galatasaray karşılaşmalarına dair yorumlarda bulunan Yalçın, canlı yayında beklenmedik bir harekete imza attı.

CANLI YAYINDA SİGARA İÇMEYE KALKTI

Ekol TV ekranlarında canlı yayında olduğunu unutarak bir anda cebinden sigara paketi çıkaran Sergen Yalçın, paketinden sigara çıkarmaya kalktı. O anları fark eden programın sunucusu Candaş Tolga Işık ise canlı yayını keserek apar topar reklama gitti.

Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutup eline sigara aldı

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutup eline sigara aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutup eline sigara aldı - Son Dakika
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