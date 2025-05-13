Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri: Tam bir fiyasko - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri: Tam bir fiyasko

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Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray için sezonu değerlendirirken Avrupa macerası için de sert eleştirilerde bulundu. Yalçın, "Galatasaray, Avrupa'da ciddi yaralar aldı. Avrupa'da çok başarısızlar onu söyleyeyim. Galatasaray, Avrupa'da inanılmaz başarısız tam bir fiyasko yaşadı bu sene" dedi.

13.05.2025 11:07  Güncelleme: 11:25
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Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın sarı kırmızılılar için sezonu değerlendirirken Avrupa macerası için de sert eleştirilerde bulundu.

"TAM BİR FİYASKO"

KAFA Sports adlı Youtube programına konuşan Yalçın, " Galatasaray, Avrupa'da ciddi yaralar aldı. Avrupa'da çok başarısızlar onu söyleyeyim. Galatasaray, Avrupa'da inanılmaz başarısız tam bir fiyasko yaşadı bu sene. Kadro kalitesinin altında olan takımlara elendi. Barcelona, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Sevilla... Onlara kaybedebilirsin ama Avrupa'da oynadığı takımlar çok seviye altı takımlardı" dedi.

Açıklamalarına devam eden Yalçın, "Kendi kadrosunun yarısı bile değerinde olmayan takımlara karşı kaybettiler. Onlar da en büyük başarısızlığı Avrupa'da yaşadılar. Önümüzdeki sene bilmiyorum nasıl bir planlama var orada da. Nasıl bir kadro kurulacak, transfer organizasyonu nasıl olacak onu bir göreceğiz ondan sonra tekrar yorumlarız durumu ama Galatasaray hak ederek, çok başarılı bir sezon geçirdi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın\'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri: Tam bir fiyasko

Sergen Yalçın, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri: Tam bir fiyasko - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Türk:
    "gs hak ederek, çok başarılı bir sezon geçirdi diye düşünüyorum" aynen dediğin gibi Sergeeen, BEŞİKTAŞ'ın goymasıyla ağlattık lazerci ibişleri... Doğru yolda yürüyenleri aşağılık kimselerin saldırısı engelleyemez. hileyle şampiyon olmaya çalışanlar asla başaramayacak... Alın akıyla, bilek hakkıyla yine "BEŞİKTAŞ ya da GALATASARAY ŞAMPİYON" olacak ALLAH'ın izniyle! 78 7 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Allah'tan diğer takımlar çık başarılıydida ülke olarak mutlu mesut olduk, lan diğer takımlar Avrupa'da da fiyasko Türkiye'de de fiyasko en azından Galatasaray Türkiye'de önünü gelene sapladı 50 8 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ŞAMPİYONLUĞU ALDI BAŞKA BİRŞEY BULUNMAYINCA BU SENE AVRUPADAKİ BAŞARISIZLIKTAN VURMAYA BAŞLADİ. GS SAMPİYON OLDU KIPADA YARIN FİNAL OYNAYACAK...İYİDE LİGDE KUPADA AVRUPADA HİÇ BAŞARI GÖSTERMEYEN.DİGERLERİNDEN NİYE BAHSEDİLMİYOR HER GALATASARAY BİR YERDEN VURMAYA ÇALIŞMAK NİYE TAKDİR YADA TEBRİK ETMESENİZDE .... 40 5 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Görende kendisinin üç UEFA iki şampiyonlar ligi kupası var sanar 34 11 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Beşiktaş ın başındayken şampiyonlar liginde grupta 6 da 0 çektin Sergen efendi insan eleştirirken önce kendine bakmalı değil mi ? 39 6 Yanıtla
  • Apple User:
    Avrupa da Türk hakemleri yok ondan mı 5 33 Yanıtla
  • rıfat eren:
    bence yanlış bir şey söylemiyor bir Galatasaraylı olarak söylüyorum doğru 20 6 Yanıtla
  • Ferhat Direk:
    Sayın Galatasaraylı arkadaşlar adam doğru demiş. Ayrıca diğer takımların Avrupa'daki başarısızlığı Galatasaray'ı Avrupa'da başarılı kılmıyor ki. 14 3 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Burda niye gs lilerin zoruna gidiyor adam yalan konuşmamış avrupada iteleyip yoluyolar bizim Türkiye ligi sadece futbol bizim ligde dönüyor sanıyorlar asinda önemli olan Avrupa ligi orda bir şey olamiyorsan Türkiye liginde 50 sene şampiyon ol ne yapacan 3 1 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Avrupada fenerr var başka takım yok 1 2 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Ben de öyle düşünüyorum ve hatta söylüyorum sergenin 10 da biri kadar maaş verirler mi bana? 1 2 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Eleştirecek birşey yakaladın sıkı tut sergen,işin bu senin.. 0 0 Yanıtla
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