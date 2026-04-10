Sergen Yalçın'dan Kadro Açıklamaları

10.04.2026 23:20
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadroda değişiklikler yapacaklarını açıkladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda ligde kalan haftalarda kadroda bazı değişiklikler yaparak özellikle az süre bulan oyuncuların son durumlarını görmek istediğini söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

"Bu maçlarda oyuncuları konsantre etmek kolay olmuyor"

Kazanmanın güzel olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Morale ihtiyacımız vardı özellikle bugün. Çocuklar iyi mücadele ettiler. İki gol haricinde oyununun tamamında kontrol bizdeydi. Çok pozisyonumuz da vardı. Pozitif bir oyun vardı. 4-5 bölgede farklı oyuncularla oynadık. İyi bir akşam olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Konsantrasyonu bozmuyorlar. Çünkü biraz hedefsiz kaldık ligde. Bu maçlarda oyuncuları konsantre etmek kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz"

53 yaşındaki teknik adam, kadroda bazı değişiklikler yaparak oyuncuların son durumlarını görmek istediğini de belirterek, "El Bilal Toure yeni döndü. Bilal'in tam randımanlı olması 1-2 haftayı bulur. Oyuncuların pozisyonlarına göre bakıyoruz. Nerede ihtiyacımız varsa orada oynatıyoruz. Önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz. Böyle değişiklikler olabilir. Jota bizde kiralık. Oyuncuları kullanıyoruz. Oyuncularla ilgili sezon sonu bazı kararla vermemiz gerekiyor. Biz de onları kullanıp görmek istiyoruz. Jota'nun oyunda kaldığı süredeki performansı bence iyiydi" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş kurtarıcı olarak gelinecek bir kulüp değil"

Bir teknik adam olarak sezon başında göreve gelmenin daha avantajlı bir durum olduğuna değinen Sergen Yalçın, "Beşiktaş kurtarıcı olarak gelinecek bir kulüp değil. Burası büyük bir camia. Sezon başında göreve başlamak çok daha mantıklı. O zaman kadro kurulumunu siz yapıyorsunuz. Teknik direktör olarak sezon başlamadan gelmek çok daha doğru. Büyük camialara kurtarıcı olarak gelinmez, o daha çok küme düşünme hattındaki takımlar için geçerli. Burada tabii ki hedefe oynamak istiyoruz. Taraftara da sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bunlar 1-2 ayda olacak işler değil. Ligdeki sıralamamızın da normal olduğunu düşünüyorum 4.'lük tabii ki başarı değil ama normal olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene de farklı bir yerde olacağımızı düşünüyorum. Biraz sabırlı olun. Kadro planlamasını, kampı yapalım, sonrasını hep beraber göreceğiz" dedi.

"Lucescu'yu, Beşiktaş camiasının adamı olarak görebiliriz"

Siyah-beyazlıların teknik direktörü, son olarak da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu hakkındaki görüşlerini, şu sözlerle aktardı:

"Lucescu benim hayatımda çok önemli birisi. Hocalığın yanında çok iyi bir insandı. Bizim diyaloğumuz harikaydı. Çok iyi anlaşıyorduk. Çok önemli bir futbol adamını kaybetti camia. Lucescu'yu, Beşiktaş camiasının adamı olarak görebiliriz. Beşiktaş'ın sembol ismiydi. Çok güzel işler yaptı burada." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
