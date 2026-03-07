Sergen Yalçın\'dan \'\'Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi\'\' söylemine olay cevap

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı.

''OKAN BURUK DA HAKEMLERDEN ŞİKAYETÇİ''

Sergen Yalçın, maç sonunda bir muhabirin sorduğu "Hocam Okan Buruk da az önce hakemlerden şikayetçi olduğunu söyledi'' söylemi karşısında gerildi.

''3 SENEDİR HAKEMLERLE ŞAMPİYON OLUYOR''

Okan Buruk'un hakemlerden şikayetçi olmaması gerektiğini ifade eden Sergen Yalçın, ''Okan Buruk neyden şikayetçiymiş? 3 senedir bu hakemlerle şampiyon oluyor, bir de şikayet mi ediyor?'' ifadelerini kullandı.

''TÜRK FUTBOLUNUN GİTTİĞİ DURUM SAĞLIKLI DEĞİL''

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, "Maalesef çok üzücü bir durum bu. Bizim adımıza üzücü değil. Biz zaten ligde yokuz zaten, puan olarak gerideyiz. Türk futbolu için bu çok büyük bir sorun. Beşiktaş camiası olarak üzüldük. Yaşanan bence bir facia! Normal değil bu. Kural var. Bu oyun kurallarla oynanıyor. Hakemler kurallar için var. Kurallar bana gelince başka, oraya gelince başka. Biz de bunları konuşuyoruz doğal olarak. Beni Trabzon'da 10 kişi bırakıyorsun, Fenerbahçe maçında beni 10 kişi bırakıyorsun. Diyorsun ki kural. Burada yok mu kural mesela! Bu maçta kurallar uygulanmıyor mu!Böyle acemi hakemler, maalesef Türk futbolunda geçen sene ben yorumcuyken 'ne gerek var yabancı hakeme, yabancı VAR'a' diyordum ama Türk futbolunun gittiği durum sağlıklı değil." yorumunda bulundu.