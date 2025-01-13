Sergen Yalçın'dan TFF'ye eşi benzeri görülmemiş VAR hakemi önerisi - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'dan TFF'ye eşi benzeri görülmemiş VAR hakemi önerisi

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Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı VAR hakemi kararını değerlendirdi. "Hakem iyi hakem mi nereden bileceğiz?" diyen Yalçın, "VAR'a hakemliği bırakmış insanları getirmek lazım" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, bu görev için de Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus tavsiyesinde bulundu.

13.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:58
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Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili Ekol TV'de açıklamalar yaptı. Yabancı hakemlerin kalitesinden şüphe duyduğunu belirten Yalçın, federasyona dikkat çeken bir öneride bulundu.

"İYİ BİR HAKEM Mİ, NEREDEN BİLECEĞİZ?"

Gelecek yabancı hakemlerin seviyesinin muallak olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Hakemleri tanımıyoruz ki. Geçen sene Portekiz'den geliyordu. Hakem iyi hakem mi nereden bileceğiz? Kimse tanımıyor bu adamı" dedi.

"HAKEMLİĞİ BIRAKMIŞ İNSANLARI GETİRMEK LAZIM"

Öte yandan Sergen Yalçın "çözüm teklifim" diyerek TFF'ye VAR hakemi önerisi yaptı. "VAR'a hakemliği bırakmış insanları getirmek lazım" diyen Sergen Yalçın, "VAR'da oturup pozisyonlar incelemek bu kadar zor mu? VAR'da oturan biri için hakemliği bırakmış olmasının bir önemi var mı? Bence yok" şeklinde konuştu.

CÜNEYT ÇAKIR VE FIRAT AYDINUS'U TAVSİYE ETTİ

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus tavsiyesinde bulunan Sergen Yalçın, "Bugün Cüneyt Çakır, VAR hakemi olur mu olmaz mı? VAR'da oturacak adam zaten, pozisyon inceleyecek. Adam sahaya çıkmayacak ki. Televizyonda maça bakacak. Bir çözüm üretilecekse bu da benim çözüm teklifim. Yabancı hakem otursa bu işler düzelecek mi sanıyorsunuz? Yabancı hakeme de sallayacak herkes. Bu işler hiçbir şekilde düzelmez. Böyle gelmiş böyle gider" diyerek sözlerini noktaladı.

Sergen Yalçın\'dan TFF\'ye eşi benzeri görülmemiş VAR hakemi önerisi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fırat Aydınus, Sergen Yalçın, Cüneyt Çakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan TFF'ye eşi benzeri görülmemiş VAR hakemi önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bilişim Hurda:
    CÜNEYT ÇAKIR GİBİ ŞAİBELİ BİR HAKEM HİÇBİR GÖREVE GETİRİLMEMELİ. YABANCI VAR GELEN SENE DENENDİ SONUÇ BAŞARİLİ MACERAYA GEREK YOK 53 6 Yanıtla
  • Ateş:
    Bence çok mantıklı. 20 33 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ŞİKEDEN TESCİLLİ BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE TEMİZLENMEDİKÇE BU LİGDEN BİR CACİK OLMAZ 26 21 Yanıtla
  • ferhat:
    Deneyin durun bakalım şikeci örgütçü oeları, Cumhuriyetimizin yüz akı Galatasaray'ı klleş taktiklerinizle durduramazsınız, ülkemizi o alçakgünlere geri döndüremezsiniz. Örgütgünleri bitti Galatasaray ambargo koyacak şampiyonluklara. 3-1 ide sahanızda yapıştırdık ağlatmaya devm ediyoruz kudd duruuun :)))) 32 12 Yanıtla
  • monşer null:
    Sen konuşma Beşiktaş'a Bak!.. 17 13 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bizim hakemlerimiz kötü değil ahlaksız ve art niyetli.insan monitere bakıp gözünün gördüğünü veremezmi.dünkü maç bunun en basit örneği.osimennresmenntopu eliyle kesiyor ve önüne düşüyor 1 20 Yanıtla
    Mahmut Altunöz:
    madem sen çok ahlaklısın neden tek taraflı verilen 1 kararı eleştiriyorum. 2 kırmızı kart ve bir de net penaltı var o nu da söyle senin ahlakından şüphe etmeyelim 17 0
  • Hacı Mehmet Dündar:
    Sergen Yalçın Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus un Fb elçisi olduğunu bilmiyor sanırım. 2 5 Yanıtla
  • ferhat:
    billong gelsin seni kurtarsın 4 3 Yanıtla
  • Apple User:
    Ali Aydın gibi Hakemlerin gelmesi lazım 3 2 Yanıtla
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