Sergen Yalçın\'dan TFF\'ye eşi benzeri görülmemiş VAR hakemi önerisi

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Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili Ekol TV'de açıklamalar yaptı. Yabancı hakemlerin kalitesinden şüphe duyduğunu belirten Yalçın, federasyona dikkat çeken bir öneride bulundu.

"İYİ BİR HAKEM Mİ, NEREDEN BİLECEĞİZ?"

Gelecek yabancı hakemlerin seviyesinin muallak olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Hakemleri tanımıyoruz ki. Geçen sene Portekiz'den geliyordu. Hakem iyi hakem mi nereden bileceğiz? Kimse tanımıyor bu adamı" dedi.

"HAKEMLİĞİ BIRAKMIŞ İNSANLARI GETİRMEK LAZIM"

Öte yandan Sergen Yalçın "çözüm teklifim" diyerek TFF'ye VAR hakemi önerisi yaptı. "VAR'a hakemliği bırakmış insanları getirmek lazım" diyen Sergen Yalçın, "VAR'da oturup pozisyonlar incelemek bu kadar zor mu? VAR'da oturan biri için hakemliği bırakmış olmasının bir önemi var mı? Bence yok" şeklinde konuştu.

CÜNEYT ÇAKIR VE FIRAT AYDINUS'U TAVSİYE ETTİ

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus tavsiyesinde bulunan Sergen Yalçın, "Bugün Cüneyt Çakır, VAR hakemi olur mu olmaz mı? VAR'da oturacak adam zaten, pozisyon inceleyecek. Adam sahaya çıkmayacak ki. Televizyonda maça bakacak. Bir çözüm üretilecekse bu da benim çözüm teklifim. Yabancı hakem otursa bu işler düzelecek mi sanıyorsunuz? Yabancı hakeme de sallayacak herkes. Bu işler hiçbir şekilde düzelmez. Böyle gelmiş böyle gider" diyerek sözlerini noktaladı.