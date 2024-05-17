Sergen Yalçın: En azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın: En azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor galibiyetine ilişkin, 'Bizim için önemli tarafı; son iç saha maçımızı oynadık. Bugün kazanmak istiyorduk. Yani en azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik' dedi. Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

17.05.2024 23:10
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- Sergen Yalçın: "En azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor galibiyetine ilişkin, "Bizim için önemli tarafı; son iç saha maçımızı oynadık. Bugün kazanmak istiyorduk. Yani en azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, güzel bir maç olduğunu belirterek, "Hedefsiz olan iki takımın oynamasına rağmen seyir zevki seyir zevki veren, pozisyonlu, mücadele gücü yüksek kazanmak isteyen iki tane takım güzel bir oyun oynadılar. Bizim için önemli tarafı son iç saha maçımızı oynadık. Bugün kazanmak istiyorduk. Yani en azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik. O açıdan bizim için çok değerli bir müsabakaydı, kazanmak ayrı bir sevinç oluşturdu. Hepimiz de mutlu olduk" diye konuştu.

"Son maçı tamamlayıp veda edeceğiz"

Antalyaspor'da son bir müsabakasının kaldığını belirten Yalçın, "Tamamlayıp veda edeceğiz. Başkanımız Sinan Boztepe'ye çok teşekkür ediyorum. Maçtan önce bana bir ekibimiz hepsine plaket verdiler. Bizi onurlandırdılar. Çok uzun süre çalışmamıza rağmen bizim için gurur kaynağı oldu. Plaketle bize uğurlamaları. Kendisine ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum bu düşünceler dolayı umarım. Antalyaspor yeni bir yapılanmayla yeni bir hoca ile önümüzdeki sezon iyi bir kadro ile birlikte seyir zevki veren seyredilecek takım görüntüsü çizer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın: En azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik - Son Dakika

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