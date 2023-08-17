Sergen Yalçın, gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sergen Yalçın, gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu

Son Güncelleme: 17.08.2023 19:15

Başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Twitter'da gündem olan Belarus'ta bir gece kulübünde çekilen videoda kadraja yansıması hakkında sessizliğini bozdu. Yalçın, gece kulübüne gitmenin suç olmadığını belirterek, evli olmadığını ve özel hayatının olduğunu söyledi. Ayrıca Beşiktaş yönetimini eleştiren Yalçın, şampiyon bir teknik adamın 40-45 gün bekletilmemesi gerektiğini ifade etti ve milli takım teknik direktörlüğü hedeflediğini ancak herhangi bir teklif almadıklarını dile getirdi.

Başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Twitter'da gündem olan Belarus'ta bir gece kulübünde çekilen videoda kadraja yansıması hakkında sessizliğini bozdu.

"EVLİ DEĞİLİM, ÖZEL HAYATIM VAR"

L.Ü.E. TV'ye açıklama yapan Yalçın, "Gece kulübüne gitmek, yüz kızartıcı bir suç mu? Görüntülerim çıkmış gece kulübünde.Ya kardeşim, ne var bunda? Ben evli değilim, bekarım. Tek başıma yaşıyorum. Özel hayatım var" dedi.

"40-45 GÜN BENİ BEKLETMEMELERİ LAZIMDI"

Öte yandan Beşiktaş yönetimini de eleştiren Yalçın, "Şampiyon olmuş bir teknik adamı 40-45 gün bekletmemen lazımdı. Hele ki benim gibi bir adamı.Ertesi gün imzalaman lazımdı.Benim teknik direktörlük hedefim milli takım. Milli takımı çok bekledik çünkü bize çok uygundu. Ancak oradan herhangi bir teklif gelmedi bize" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Belarus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın, gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika
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