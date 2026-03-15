Sergen Yalçın Gençlerbirliği Maçında Rahatsızlandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ardından rahatsızlandı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısı öncesinde rahatsızlanan Sergen Yalçın basın toplantısına katılmadı. Toplantıda, Yalçın'ın yerine yardımcısı Murat Kaytaz yer aldı. - ANKARA
