Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu

Geniş Video İzle

Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile son kez masaya oturacak ve anlaşmayı resmiyete dökecek. Siyah-beyazlılarda ikinci teknik direktörlük dönemine başlayacak Yalçın, 11 Ocak'ta Bodrum FK ile TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak maçta takımın başında olacak. Kara Kartal, Çaykur Rizespor deplasmanına ise Serdar Topraktepe ile çıkacak.

02.01.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlığa gelmesinin ardından takımın başına geçecek teknik direktör de belli olmak üzere. Adalı'nın seçim vaatlerinden olan Sergen Yalçın, imzayı atmaya hazırlanıyor. Yalçın'ın siyah-beyazlılarda ikinci teknik direktörlük dönemine başlaması içingeri sayıma geçilirken, tecrübeli çalıştırıcının kulübede olacağı maç da belli oldu.

SON KEZ MASAYA OTURULACAK

Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın seçim öncesi yaptığı açıklamalarda birinci tercihi olarak ifade ettiği Sergen Yalçın konusunda taraflar daha önce prensipte el sıkışsa da konunun resmiyete dökülmesi için son kez bir daha masaya oturulacak. Tüm şartların konuşulup prosüdürlerin giderileceği bu zirvenin ardından Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de resmen başlayacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Adalı'nın bir diğer şartı ise sözleşme süresinin 3,5 yıllık olması. Yalçın ise 1,5 yıllık sözleşme ve 2,5 milyon avro senelik ücret istiyor. Bu şartlarda ortak noktanın sağlanması bekleniyor. Serdal Adalı göreve gelmeden önce Beşiktaş'ı gençleştirme projesi olduğunu söylemişti. Adalı bunun için Bayern Münih'te çalışan Martin Siegbert'i scout ekibinin başına getirmeyi planlıyor. Sergen Yalçın'ın bu isme nasıl cevap vereceği merak konusu.

GÖNDERMEK İSTEDİĞİ İSİMLER

Öte yandan Sergen Yalçın'ın takımdan kesin olarak gönderilmesini istediği isimler belli oldu. Tecrübeli teknik adam göreve gelirse Onana, Chamberlain ve Musrati ile çalışmayacak. Masuaku'ya ise taraftar kadar tepkili olmayan Sergen Yalçın, "Masuaku kötü oyuncu değil. Enerjisini yanlış kullanıyor, yanlış oynuyor. Ekstra işler yapma. 1-2 bindir, savunmanı yap yeterli" yorumunda bulunmuştu.

RİZE DEPLASMANINDA GÖREV TOPRAKTEPE'NİN

Öte yandan Sergen Yalçın'ın takımdan kesin olarak gönderilmesini istediği isimler belli oldu. Tecrübeli teknik adam göreve gelirse Onana, Chamberlain ve Musrati ile çalışmayacak. Masuaku'ya ise taraftar kadar tepkili olmayan Sergen Yalçın, "Masuaku kötü oyuncu değil. Enerjisini yanlış kullanıyor, yanlış oynuyor. Ekstra işler yapma. 1-2 bindir, savunmanı yap yeterli" yorumunda bulunmuştu.

BODRUM FK MAÇINDA KULÜBEDE SERGEN OLACAK

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın 11 Ocak'ta Bodrum FK'yı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacağı maçta ise son anda bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Sergen Yalçın takımın başındaki yerini alacak. Beşiktaş zirvenin 18 puan gerisinde kalsa da Yalçın ve ekibi ligi en iyi noktada tamamlamak ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak istiyor.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ RAKAMALARI

Yalçın, 2020-21 sezonunda Kartal ile hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşarken teknik direktörlük kariyerinde en iyi maç başı puan ortalamasına Beşiktaş'ta imza attı. 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgiyle 1.84 ortalama tutturdu. Siyah beyazlıların lig-kupa dublesi yaptığı 2020-21'de ise siyah beyazlılar 52 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 44 karşılaşmada 29 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet almış, 2.09'luk maç başı puan ortalaması tutturmuştu.

Sergen Yalçın\'ın Beşiktaş\'ın başına geçeceği maç belli oldu

Serdar Topraktepe, Sergen Yalçın, Serdal Adalı, Beşiktaş, Rizespor, Futbol, Tüpraş, Bodrum, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Saim Berdibek:
    Bu adamın kurup yöneteceği takımdan pek kıymetli bi oyun beklemem3k lazöm bu ancak kendini över 3 7 Yanıtla
  • monşer null:
    Şampiyonluk maçına çıkacak 3 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    siz bize 5saraya başı vereceği maçı söyleyin o yeterli 1 3 Yanıtla
  • res:
    Gerçek mi la bu Sergen de girsin 12 kişi oynasın bjk gine de bir siçim olmaz 1 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu enkaza hiç bir teknik direktör fayda etmez takımın yüzde sekseni değişmesi lazım ! 0 1 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Sergen Yalçın Beşiktaş'a pek faydası olmaz başkan da basit kalıyor transfer yapamaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
09:35 Galatasaray, Milan Skriniar’ı bitirmek üzere Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 21:04:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.