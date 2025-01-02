Sergen Yalçın\'ın Beşiktaş\'ın başına geçeceği maç belli oldu

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlığa gelmesinin ardından takımın başına geçecek teknik direktör de belli olmak üzere. Adalı'nın seçim vaatlerinden olan Sergen Yalçın, imzayı atmaya hazırlanıyor. Yalçın'ın siyah-beyazlılarda ikinci teknik direktörlük dönemine başlaması içingeri sayıma geçilirken, tecrübeli çalıştırıcının kulübede olacağı maç da belli oldu.

SON KEZ MASAYA OTURULACAK

Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın seçim öncesi yaptığı açıklamalarda birinci tercihi olarak ifade ettiği Sergen Yalçın konusunda taraflar daha önce prensipte el sıkışsa da konunun resmiyete dökülmesi için son kez bir daha masaya oturulacak. Tüm şartların konuşulup prosüdürlerin giderileceği bu zirvenin ardından Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de resmen başlayacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Adalı'nın bir diğer şartı ise sözleşme süresinin 3,5 yıllık olması. Yalçın ise 1,5 yıllık sözleşme ve 2,5 milyon avro senelik ücret istiyor. Bu şartlarda ortak noktanın sağlanması bekleniyor. Serdal Adalı göreve gelmeden önce Beşiktaş'ı gençleştirme projesi olduğunu söylemişti. Adalı bunun için Bayern Münih'te çalışan Martin Siegbert'i scout ekibinin başına getirmeyi planlıyor. Sergen Yalçın'ın bu isme nasıl cevap vereceği merak konusu.

GÖNDERMEK İSTEDİĞİ İSİMLER

Öte yandan Sergen Yalçın'ın takımdan kesin olarak gönderilmesini istediği isimler belli oldu. Tecrübeli teknik adam göreve gelirse Onana, Chamberlain ve Musrati ile çalışmayacak. Masuaku'ya ise taraftar kadar tepkili olmayan Sergen Yalçın, "Masuaku kötü oyuncu değil. Enerjisini yanlış kullanıyor, yanlış oynuyor. Ekstra işler yapma. 1-2 bindir, savunmanı yap yeterli" yorumunda bulunmuştu.

RİZE DEPLASMANINDA GÖREV TOPRAKTEPE'NİN

Öte yandan Sergen Yalçın'ın takımdan kesin olarak gönderilmesini istediği isimler belli oldu. Tecrübeli teknik adam göreve gelirse Onana, Chamberlain ve Musrati ile çalışmayacak. Masuaku'ya ise taraftar kadar tepkili olmayan Sergen Yalçın, "Masuaku kötü oyuncu değil. Enerjisini yanlış kullanıyor, yanlış oynuyor. Ekstra işler yapma. 1-2 bindir, savunmanı yap yeterli" yorumunda bulunmuştu.

BODRUM FK MAÇINDA KULÜBEDE SERGEN OLACAK

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın 11 Ocak'ta Bodrum FK'yı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacağı maçta ise son anda bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Sergen Yalçın takımın başındaki yerini alacak. Beşiktaş zirvenin 18 puan gerisinde kalsa da Yalçın ve ekibi ligi en iyi noktada tamamlamak ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak istiyor.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ RAKAMALARI

Yalçın, 2020-21 sezonunda Kartal ile hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşarken teknik direktörlük kariyerinde en iyi maç başı puan ortalamasına Beşiktaş'ta imza attı. 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgiyle 1.84 ortalama tutturdu. Siyah beyazlıların lig-kupa dublesi yaptığı 2020-21'de ise siyah beyazlılar 52 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 44 karşılaşmada 29 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet almış, 2.09'luk maç başı puan ortalaması tutturmuştu.