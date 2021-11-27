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Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri - Son Dakika

Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri

27.11.2021 22:49
Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın istifa sinyali vermesini değerlendiren Çebi, "Eğer haklı gerekçeleri varsa söylenecek bir şeyimiz yok" açıklamalarında bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Büyük hezimetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın istifa sinyali verirken başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız" dedi.

"NEDEN İSTİFA ETTİĞİNİ DİNLEMEM LAZIM"

"İstifa ederse tepkiniz ne olur?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Dinlemem lazım neden istifa ettiğini. Eğer haklı gerekçeleri varsa söylenecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış gördükten sonra ben onunla yolu yürümeyi tercih ederim." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA OLAĞANÜSTÜ KARARLAR ALINABİLİR"

"B planınız var mı?" sorusunu da yanıtlayan Ahmet Nur Çebi "Sergen Yalçın'ın yerine B planını bu saate kadar düşünmedik. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'nin olay sözleri - Son Dakika
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