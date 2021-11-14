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Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler! - Son Dakika

Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler!

14.11.2021 19:29

Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalara başlarken takımdan ayrılacak futbolcuların isimleri netleşmeye başladı. Teknik direktör Yalçın performanslarını beğenmediği N'Sakala, Welinton, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman ve Gökhan Töre'de sezonun devre arasına kadar bir değişim görmez ise takımdan gönderilmesine onay verecek.

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta ara transfer döneminin planlaması yapılmaya başladı. Siyah-beyazlılar hücum ve savunma bölgesine takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın takımdan ayrılacak futbolculara dair listesini de oluşturdu.

N'SAKALA TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENEN İLK İSİM

Fanatik'te yer alan habere göre; İlk olarak Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş'ın performanslarından memnun olması ve 8+3 kuralı sebebiyle birçok maçta kadroya bile giremeyen Fabrice N'Sakala, mevcut kadrodan gönderilmesi istenen ilk isim... Listenin ikinci sırasında ise Welinton var. Beşiktaş'ta geçen sezonun son bölümü hariç istikrarlı bir görüntü sergileyemeyen Brezilyalı stoperle de yolların ayrılması muhtemel.

OĞUZHAN ÖZYAKUP VE GÖKHAN TÖRE'NİN PERFORMANSLARI TAKİP EDİLECEK

Savunma hattındaki 2 isme ek olarak teknik ekip, diğer 4 oyuncuyu ise yerli futbolculardan oluşturdu. Buna göre sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin çok altında grafikler sergileyen Salih Uçan ve Kenan Karaman'a ek olarak formları oldukça düşük seviyede bulunan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin de Ocak'a kadar performanslarında yükseliş olmaması halinde gönderilebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, KADRO DIŞI KALAN FUTBOLCULARLA YOLLARI AYIRMAYI DENEYECEK

Kara Kartal'da kadro dışı konumda bulunan; Adem Ljajic, Douglas ve Jeremain Lens'le de ara transfer döneminde yolların ayrılması denenecek. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 3 futbolcu için yönetim, kendi istekleriyle başka bir takıma transfer olmamaları halinde bu oyuncularla pazarlık yapıp, alacaklarının bir bölümünden feragat etmeleri karşılığında sözleşmelerini Ocak ayında feshetmeyi önerecek.

Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler!

Oğuzhan Özyakup, Sergen Yalçın, Gökhan Töre, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler! - Son Dakika Spor


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