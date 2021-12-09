Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen bitti. 5-0'lık Dortmund yenilgisi çifte kupalı hikaye, bu sezon acı şekilde son buldu.

MAAŞI 24 MİLYON LİRA

Bir yıllık sözleşmeye imza atan Sergen Yalçın'ın maaşı 24 milyon lira. Bu paranın yarısını kazanan şampiyon hocaya tazminat ödemesi yapılmayacak.

TALEBİ YOK

Bonus maddeleriyle 36 milyon liraya kadar çıkan sözleşmede Yalçın'ın herhangi bir talebi olmadı. Sergen Yalçın ve yönetim, helalleşerek yollarını ayırdı.