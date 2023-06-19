Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile Anlaştı - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile Anlaştı

19.06.2023 12:05

Fenerbahçe ile adı anılan Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile her konuda anlaşmaya vardı. Resmi imzaların atılması için 2 gün içerisinde görkemli bir tören düzenlenecek.

Ali Koç'un "Türk hoca ile çalışacağız" açıklamasının ardından adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

NEFTÇİ BAKÜ, SERGEN YALÇIN İLE HER KONUDA ANLAŞMAYA VARDI

Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV'den Elçin Cafarov'un haberine göre; Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile yıllık maaş konusunda da anlaşmaya vardı. Resmi imzalar 2 gün içerisine atılacak.

GÖRKEMLİ BİR TÖREN DÜZENLENECEK

Azerbaycan'ın en başarılı takımlarından biri olan Neftçi Bakü, 9 kez lig şampiyonu oldu. Sergen Yalçın ile resmi imzaların atılmasının ardından Neftçi Bakü, deneyimli hoca için görkemli bir tören düzenleyecek.

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Sergen Yalçın, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

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