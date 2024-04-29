Sergen Yalçın: 'Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok' - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın: 'Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok'

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medyada kendisiyle ilgili yanlış bilgilerin olduğunu belirterek, ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi. Yalçın, savunmada yapılan bireysel hataların mağlubiyete neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, genç oyuncu Emre Uzun'un performansının yükseldiğini ve yakında gündeme geleceğini düşündüğünü belirtti.

29.04.2024 23:51
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- Sergen Yalçın: "Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Savunmada çok fazla bireysel hata yaptık"

"Emre Uzun'un yakında gündeme geleceğini düşünüyorum"

İSTANBUL - Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medyada kendisiyle ilgili yanlış bilgilerin olduğunu belirterek, "Ağzımdan çıkmayan bilgilere lütfen itibar etmeyiniz. Yazılan şeylerin benimle hiçbir alakası yoktur. Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok, biz alıyoruz. Oyuncular da 1-2 ay geriden geliyor. Artık futbolda ödemelerin 1-2 ay geriden gelmesi çok önemli değil, oyuncular da bunu biliyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizim için zor bir oyun oldu, çok ciddi eksiklerimiz vardı. Oyun başladıktan sonra da sakatlanan oyuncularla daha da katlandı. Bundan önceki periyotlarda çok fazla maçlar oynadık muhtemelen sakatlıklar yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Bu da kısıtlı olan kadromuzda bizi iyice sıkıntıya sokmaya başladı. Gerideyken 10 kişi kalmak çok daha zor. Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Topu biz oynadık, çok ciddi üstünlüğümüz vardı. Golü bulabilirdik ama bu tür oyunlarda bireysel hatalar sonuçları belirliyor. Bugün savunmada çok fazla bireysel hata yaptık, pozisyon hatası yaptık. Bu maçtan çıkaracağımız dersler çıkarıp, en kısa sürede Pendikspor maçına hazırlanacağız. İnşallah önümüzdeki hafta bunu telafi ederiz" diye konuştu.

"Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok"

Kırmızı-beyazlı yaşanan ekonomik durum ve çıkan haberlerle ilgili Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Ödemelerle ilgili; sosyal medyada kirli bilgiler dolaşıyor. Hatta benimle ilgili de yalan yanlış bilgiler dolaşıyor. Doğal olarak bu bizi üzüyor. Ağzımdan çıkmayan bilgilere lütfen itibar etmeyiniz. Yazılan şeylerin benimle hiçbir alakası yoktur. Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok, biz alıyoruz. Oyuncular da 1-2 ay geriden geliyor. Artık futbolda ödemelerin 1-2 ay geriden gelmesi çok önemli değil, oyuncular da bunu biliyor. Oyuncular için bunun bir sorun teşkil ettiğini zannetmiyorum. Bazı oyuncular bunu sorun olarak görebiliyor. O da onların bakış açısına bağlı. Oyuncular rahatlar, antrenmanlarda iyiler. Ödemelerle ilgili bu işin doğasında var."

Sergen Yalçın, ligin kalan haftaları için takımı adına, "Sıralama maçları oynayacağız, ligin küme düşme hattının 45 puana gelmesi mümkün değil" dedi.

"Emre Uzun'un yakında gündeme geleceğini düşünüyorum"

Genç oyuncu Emre Uzun'un performansı ile ilgili gelen soruya 51 yaşındaki teknik adam, "Emre genç bir oyuncu, yavaş yavaş takıma adapte ediyoruz. Bu sezon onun da temposu yükseldi, bireysel çalışmalar da yapıyor. Çalışkan ve yetenekli bir oyuncu. Yavaş yavaş gündeme geleceğini düşünüyorum. Bir sonraki maçlarda oynaması için daha fazla süre vermeye çalışacağım. İnşallah bu sene olmasa da önümüzdeki sene gündeme geleceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok' - Son Dakika

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