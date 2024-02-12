Spor

- Sergen Yalçın: "Puan cetvelindeki yerimiz kötü değil"

SAMSUN - Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçını kaybetmelerine rağmen puan cetvelindeki yerlerinin kötü olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Yenildikleri için üzgün olduklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çocukların mücadelesinden memnunum. Oyunun tamamında sayılmayan golümüz var. Bizim golümüz milimetrik ofsayt ile sayılmadı. Samsunspor'un ilk golü ise milimetrelerle sayıldı. Bu oyunun dengesini bozdu. Öne geçsek biz de kazanabilirdik. Samsun deplasmanı zor bir deplasman. Onların da kazanması gereken bir maçtı. Neleri yanlış yaptık, bunları değerlendireceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama puan cetvelindeki yerimiz kötü değil. Bundan sonraki maçlara odaklanacağız. Naldo'nun sarı kartı vardı. Marius çok iyi bir oyuncu. Defansımızı çok yıpratıyordu. İkinci sarı kartı görmesin diye Naldo'yu oyundan aldım" dedi.