Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
04.01.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, dünyaca ünlü iki yıldızı birden kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, gündemine Al-Hilal forması giyen sağ bek Joao Cancelo ve Arsenal'in golcü oyuncusu Gabriel Jesus'u aldı.

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayıyla transfer gündemine dünyaca ünlü iki yıldızı ekledi.

SAĞ BEK İÇİN HEDEF: CANCELO

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Al-Hilal forması giyen Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu radarına aldı.Suudi ekibinde gözden düşen tecrübeli oyuncu, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

BEŞİKTAŞ FORMÜL ARIYOR

Siyah-beyazlılar, yıllık 15 milyon euro kazanan Joao Cancelo'nun maaş engelini aşmak için formül arayışlarına başladı. Plana göre maaşın bir kısmının Beşiktaş, kalan bölümünün ise Al-Hilal tarafından karşılanması ve performansa bağlı satın alma opsiyonu eklenmesi hedefleniyor. Beşiktaş yönetiminin, 31 yaşındaki futbolcu hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden

BİR DİĞER ADAY GABRIEL JESUS

Transferdeki bir diğer hedef ise Arsenal forması giyen Gabriel Jesus oldu. Siyah-beyazlılar, sakatlık sürecini atlatan golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Piyasa değeri 20 milyon euro olan 28 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlıların 10 milyon euro civarında bir teklif yapmak istediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal ile şu ana dek 7 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda rakip ağlara 1 gol attı. Jesus'un kulübü ile sözleşmesi 2027'ye dek devam ediyor.

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden

Arsenal FC, Al Hilal, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:41:58. #7.11#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.