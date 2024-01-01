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Sergen Yalçın ve ekibi yarın Antalya'ya geliyor - Son Dakika
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Sergen Yalçın ve ekibi yarın Antalya'ya geliyor

Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için prensipte anlaşılan Sergen Yalçın ve ekibinin yarın Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Yalçın'ın yardımcı antrenörleri için bilet organizasyonları yapıldı ve sözleşme imzalanacak basın toplantısı da yarın gerçekleştirilecek.

Sergen Yalçın ve ekibi yarın Antalya\'ya geliyor
01.01.2024 - 15:59,
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Alman ekibi Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük için prensipte anlaşılan Sergen Yalçın ve ekibinin, yarın Antalya'da olması bekleniyor.

Süper Lig'in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puanla tamamlayan Antalyaspor'da 'Çocukluk hayalim' diyerek Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine getirilen Sergen Yalçın ve ekibinin, yarın Antalya'da olması bekleniyor. Yalçın'ın ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerin Antalya'ya gelmeleri için biletleri ayarlanırken, sözleşmenin ise yarın gün içinde yapılacak basın toplantısında imzalanması planlanıyor. Yalçın, sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

"HOCA VE EKİBİ YARIN ANTALYA'DA"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Sergen Yalçın'ın farklı şehirde olan yardımcıları için bilet organizasyonlarını yapıyoruz. Yarın inşallah Sergen hocamız ve ekibi Antalya'da olacak. Şu an imza töreni için bir saat belirlemedik ama gün içinde imzaları basın toplantısıyla atacağız. Kesin olarak hocamız ve ekibi yarın Antalya'da olacak" dedi.

Kaynak: DHA
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