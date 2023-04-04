Adı Fenerbahçe ile geçiyordu! Sergen Yalçın hakkında flaş iddia: Milli takımdan haber bekliyor - Son Dakika
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Adı Fenerbahçe ile geçiyordu! Sergen Yalçın hakkında flaş iddia: Milli takımdan haber bekliyor

04.04.2023 10:13

Adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın hakkında bomba bir iddia öne sürüldü. Sergen Yalçın'a yakınlığı ile bilinen ünlü yorumcu Sinan Engin, deneyimli çalıştırıcının A Milli Takım'ın başına geçmek istediğini ve haber beklediğini dile getirdi.

Beşiktaş ile geçen sezon yolları ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın için ünlü yorumcu Sinan Engin'den bomba bir iddia geldi.

"MİLLİ TAKIMI BEKLİYOR"

Radyol Gol'de açıklamalarda bulunan Sinan Engin, "Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe için zannetmiyorum, biraz fazla Beşiktaşlı olduğu için. Bildiğim kadarıyla Sergen, Milli Takım'ı bekliyor. Çoktan beri var. Öyle anladım." ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN OLMASI ÇOK SAĞLIKLI İŞLER DEĞİL"

Bir süre önce yaptığı açıklamada milli takım haberlerini yalanlayan Yalçın, "Milli Takım'dan herhangi bir teklif almadım. Hiçbir görüşme yapmadım. Oranın bir teknik direktörü var. Bunların olması çok sağlıklı işler değil. Orası yürüyen bir yer. Onların da emeğine haksızlık etmeyelim." dedi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın için bomba iddia: Milli takımdan haber bekliyor
Adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın için bomba iddia: Milli takımdan haber bekliyor
Adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın için bomba iddia: Milli takımdan haber bekliyor
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Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ile geçiyordu! Sergen Yalçın hakkında flaş iddia: Milli takımdan haber bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adı Fenerbahçe ile geçiyordu! Sergen Yalçın hakkında flaş iddia: Milli takımdan haber bekliyor - Son Dakika
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