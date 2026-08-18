Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu - Son Dakika
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Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu

Sergen Yalçın\'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu
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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesiyle birlikte bazı futbolcuların performansında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Milliyet'in haberine göre Sergen Yalçın döneminde takımdan ayrılması planlanan Cerny, Djalo ve Taylan Bulut, Italiano yönetiminde yeniden formayı kaptı.

Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona giren Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iyi bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ve Hradec Kralove'u eleyerek play-off turuna yükselirken, Süper Lig'e de Eyüpspor galibiyetiyle başladı.

SERGEN YALÇIN DÖNEMİNDE GÖNDERİLECEKLERDİ

Italiano'nun göreve gelmesinin ardından kadrodaki bazı isimlerin durumunda da önemli değişiklikler yaşandı.  Milliyet'in haberine göre Cerny, Djalo ve Taylan Bulut, Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesi halinde takımdan ayrılacaktı. Ancak üç futbolcu da Italiano'nun gelişiyle yeniden şans buldu ve performanslarını yükseltti.

DJALO FORMAYI KAPTI

Djalo, Italiano döneminde formayı alarak savunmanın önemli parçalarından biri haline geldi. Cerny'nin sağ kanattaki performansında da ciddi bir yükseliş yaşandı. Geçen sezon kadroya girmekte dahi zorlanan Taylan Bulut ise Eyüpspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı ve ortaya koyduğu performansla alkış topladı.

Böylece Sergen Yalçın döneminde takımdan ayrılması planlanan üç futbolcu, Vincenzo Italiano yönetiminde yeniden Beşiktaş'ın önemli alternatifleri arasına girdi.

Vincenzo Italiano, Sergen Yalçın, Milliyet, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu - Son Dakika
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