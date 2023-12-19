 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sergio Oliveira, göğüs kasında kopuk tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sergio Oliveira, göğüs kasında kopuk tespit edildi

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, göğüs kasında kopuk tespit edilmesi üzerine ameliyat oldu. Ameliyatını Portekiz'de olan oyuncu, Galatasaray ve kulüp doktoru Yener İnce'ye teşekkür etti.

Sergio Oliveira, göğüs kasında kopuk tespit edildi
19.12.2023 - 13:19,
Abone Ol

Galatasaray'da göğüs kasında kopuk tespit edilen Sergio Oliveira, Portekiz'de ameliyat oldu.

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, göğüs kasında kopuk nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatını Portekiz'de olan 31 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından Galatasaray ve kulüp doktoru Yener İnce'ye tedavisine izin verdikleri için teşekkür etti. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Tedavimin Portekiz'de olmasına izin verdikleri ve güvendikleri için Galatasaray ve Yener İnce'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sergio Oliveira, Galatasaray, Ameliyat, Portekiz, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergio Oliveira, göğüs kasında kopuk tespit edildi - Son Dakika


14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı

Son Dakika
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yeni yargı paketinde genel af yok
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:46:59. #1.13#
SON DAKİKA: Sergio Oliveira, göğüs kasında kopuk tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement