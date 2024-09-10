Serhat Ardahanspor TFF 3. Lig Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Serhat Ardahanspor TFF 3. Lig Hedefliyor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Serhat Ardahanspor, TFF 3. Ligi hedefliyor. Kulüp Başkanı Üzeyir Engin, geleceğe umutla baktıklarını ve yeni bir yönetimle kulübü daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

10.09.2024 12:16
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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Serhat Ardahan spor, TFF 3. Ligi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Üzeyir Engin, bürosunda düzenlediği basın toplantısında, artarak devam eden Ardahanlıların desteği ile TFF 3. Lig hedefinin kolay olacağını söyledi.

Geleceğe umutla baktıklarını vurgulayan Engin, "Bölgesel Amatör Ligi'nde amacımız lider olarak çıkmak. Çünkü hedefimiz ve hayalimiz 3. Lig. Artık yeni bir yönetim var." dedi.

Kulübü sadece bir defterle devraldıklarını anlatan Engin, "Sıfırdan bir kulüp kuruyoruz. İlk işimiz bu kulübe bir tesis kazandırmak. Çalışmamızı ona yoğunlaştırdık. Ancak bu şekilde altyapıya yatırım yapmış olacağız. Heyecanımız var, bize daha çok destek olunmasını istiyoruz. Biz bu şehri spor anlamında kalkındırmak için geldik. Bize güç veren bir şehrimiz ve bize umut veren kadromuz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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