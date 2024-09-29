Serhat Aydın Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı

Spor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığına Serhat Aydın seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Mali Genel Kurulu'ndaki seçime, Serhat Aydın tek aday olarak girdi.

Federasyona kayıtlı 118 delegeden seçime 114'ü katıldı. Oyların 113'ünü alan Serhat Aydın, federasyonun yeni başkanı olurken 1 oy geçersiz sayıldı.

Teşekkür konuşması yapan Aydın, "Aldığımız bu önemli bayrağı büyük özveriyle taşıyacağız. Modern pentatlonunu dünyadaki iyi ülkelerin seviyesine çıkartmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Serhat Aydın başkanlığındaki Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun yönetim kurulunda Büşra Aydın, Kazım Şahin, Recep Temel, Mehmet Alp Taş, Ümit Ozan, Mustafa Bilgiç, Erdal Yüksel, Tekin Polat, İbrahim Aydınlı ve Ömer Pınarlı yer aldı.