Serhat Öztaşdelen: Kocaelispor'da Olmak Beni Mutlu Ediyor - Son Dakika
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Serhat Öztaşdelen: Kocaelispor'da Olmak Beni Mutlu Ediyor

Serhat Öztaşdelen: Kocaelispor\'da Olmak Beni Mutlu Ediyor
24.07.2025 21:07
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Kocaelispor'un yeni kalecisi Serhat Öztaşdelen, takıma katıldığı için mutluluğunu dile getirdi.

Kocaelispor'un Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Serhat Öztaşdelen ilk çıktığı maçın ardından, "Kocaelispor'a geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Kocaelispor'un Altınordu Futbol Kulübü'nden transfer ettiği Serhat Öztaşdelen, Düzce'de Topuk Yaylası'nda Sivasspor ile oynanan hazırlık maçının son bölümlerinde şans buldu. Maçın ardından Öztaşdelen açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki file bekçisi Kocaelispor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Böyle büyük camiaya geldiğim için çok mutluyum. İlk maçıma da çıktım. Çok heyecanlıyım bu takımla büyük başarılara ulaşmak istiyorum. Umarım dilediğimiz gibi olur. Bu sezon da bizim için çok iyi geçer. Benim transfer sürecim zaten Kocaelispor'la başladı. Kocaelispor'la bitti. Diğer takımlarla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Burada çok mutluyum. Takım içinde de gerçekten ilk günden beri sahiplendiler. Takım arkadaşlarımız da iyi. Gayet iyi gidiyor şu an. Ben 2013'de Altınordu'nun kapısından girdim, çocuktum her şeyi orada öğrendim diyebilirim. Bebekliğim orada geçti, çocukluğum orada geçti. Çok güzel anılarım, anılar biriktirdim orada. Emeği geçen üstünde hocalarıma, oradaki bütün personellere, Altınordu ailesine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Her şey Kocaelispor için"

Serhat Öztaşdelen, uzun yıllar Kocaelispor forması giymek istediğini de vurgulayarak, "Böyle bir camianın kalesini korumak istiyorum. İlk geldiğim günden beri de elimden ne geliyorsa daha iyisini yapmak için çok çalışacağım. Umarım her şey hepimiz için iyi olur. Rekabet her bütün takımda oluyor. Onlar da benim ağabeylerim. Onlardan göreceğim çok şey var. Onlarla rekabete gireceğim. Onları zorlamam gerekiyor ki başarı elde edelim. Her şey Kocaelispor için. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serhat Öztaşdelen: Kocaelispor'da Olmak Beni Mutlu Ediyor - Son Dakika

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