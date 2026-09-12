Serie A'da Lazio ile Milan 2-2 berabere kaldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 4. haftasında Lazio ile Milan 2-2 berabere kaldı. 2-0 geriye düşen Milan, Diego Moreira'nın 65 ve 67. dakikalardaki golleriyle beraberliği yakaladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Lazio ile Milan 2-2 berabere kaldı.
Lazio'nun 10. dakikada Matteo Cancellieri ve 39. dakikada Tijjani Noslin ile 2-0 öne geçtiği mücadelede, konuk takıma beraberliği getiren golleri 65 ve 67. dakikalarda Diego Moreira attı.
Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, ilk kez puan kaybı yaşarken Milan, üst üste ikinci bereberliğini elde etti.
Kaynak: AA
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