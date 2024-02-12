Serie A'da takım sayısı düşürülme teklifi reddedildi - Son Dakika
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Serie A'da takım sayısı düşürülme teklifi reddedildi

Serie A\'da takım sayısı düşürülme teklifi reddedildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) bazı kulüplerin, takım sayısının 18'e düşürülmesi yönündeki teklifi kabul edilmedi. Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda lige 20 takımla devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Juventus, Inter, Milan ve Roma'nın takım sayısının azaltılması yönünde oy kullandığı kaydedildi. Ligde yeni bir format değişikliği yapılabilmesi için 14 kulübün onayının alınması gerekiyor.

12.02.2024 20:21  Güncelleme: 20:23
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İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) bazı kulüplerin, takım sayısının 18'e düşürülmesi yönündeki teklifi kabul edilmedi.

Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda lige 20 takımla devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Juventus, Inter, Milan ve Roma'nın takım sayısının azaltılması yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Serie A'da daha önce 18 olan takım sayısı, 2004-2005 sezonundan itibaren 20'ye yükseltilmişti.

Ligde yeni bir format değişikliği yapılabilmesi için 14 kulübün onayının alınması gerekiyor.

Kaynak: AA

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