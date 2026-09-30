Serie A\'da ayın en güzel golü Hakan Çalhanoğlu\'ndan

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalya'yı sallamaya devam ediyor.

AYIN EN GÜZEL GOLÜ HAKAN'DAN

Hakan Çalhanoğlı, sergilediği performansla İtalya'da ödüllendirildi. Milli yıldızın Monza ile oynanan karşılaşmada kaydettiği şık gol, Serie A'da Ağustos- Eylül ayının en güzel golü unvanına layık görüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 4 maça çıkan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçlarda rakip kaleye 2 gol attı. Piyasa değeri 16 milyon Euro olan Hakan'ın kulübü Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.