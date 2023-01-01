Süper Lig'in devleri milli yıldız için yarışıyor! Her an imzayı atabilir

Bu ihtimali ilk kez gündeme getirdiler! AK Parti'den çok konuşulacak seçim çıkışı

Schalke 04 altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve Alman ekibi Düsseldorf'un ardından İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan için transfer iddiaları sürüyor. 28 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'e döneceği konuşulurken, İtalyanlar flaş bir iddia ortaya attı.

OCAK AYINDA TAKIMDAN AYRILABİLİR

Serie A'nın köklü ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İtalya'nın önde gelen haber kaynakların La Gazzetta dello Sport' un haberine göre; Bu sezon Sassuolo'da forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Kaan Ayhan'ın ocak ayı içerisinde takımdan ayrılabilir.

İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMIYOR

Milli futbolcu bu sezon Serie A'da 10 maçta 542 dakika süre aldı. Yeteri kadar forma şansı bulamayan savunmacı takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.

SERBEST KALMA BEDELİ 5-6 MİLYON EURO

28 yaşındaki savunma oyuncusu ile birkaç takımın ilgilendiği belirtildi. Bu takımlar arasında Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu öğrenildi. Kaan Ayhan'ın serbest kalma bedelinin ise 5 ila 6 milyon Euro arasında olduğu kaydedildi.