Serik Belediyespor, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, devre arasında 3 oyuncuyu kadrosunu kazandırdı.

Serik Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Belediye Başkan Yardımcısı Çağatay Yalçın, Kulüp Başkanı Halil Deligöz, teknik direktör Hakan Yılmaz ile futbolcular katıldı.

Kulüp başkanı Deligöz, gazetecilere, ikinci yarı için kadroya 4 oyuncu daha alma düşüncelerinin olduğunu söyledi.

Teknik ekibin raporları doğrultusunda 3 futbolcuyla yarım sezonluk anlaşma sağladıklarını belirten Deligöz, "Bir futbolcu ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla da en kısa sürede anlaşma sağlayacağız. Futbolcularımıza ve kulübümüze hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından 1461 Hekimoğlu FK'den stoper Muhammet Ali Kurt, takım arkadaşı sol bek Mehmet Sak ile İnegölspor'dan orta saha oyuncusu Erdem Kocal ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.