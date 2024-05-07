Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, 19 yaş altı takımıyla çıktıkları maça açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, 19 yaş altı takımıyla çıktıkları maça açıklama yaptı

Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, 19 yaş altı takımıyla çıktıkları maça açıklama yaptı

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Şahin, TFF 2. Lig'in son haftasında Esenler Erokspor ile yaptıkları maça 19 yaş altı takımıyla çıkmalarına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, kulübün maddi ve manevi şeffaflığı ön planda tuttuğunu ve başarılı bir sistem oturttuklarını belirtti. Şahin, futbolcuların prim talepleri nedeniyle 19 yaş altı takımıyla çıktıklarını ve ligde kalmayı garantilediklerini söyledi. Ayrıca, diğer takımların iç işlerine karışmadıklarını ve kulüp çıkarlarını gözetmeye devam edeceklerini vurguladı.

07.05.2024 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Şahin, TFF 2. Lig'in son haftasında Esenler Erokspor ile yaptıkları maça 19 yaş altı takımı ile çıkmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, 2 yıldır başkanlık yaptığı kulüpte başarılı bir sistem oturtarak maddi ve manevi şeffaflığı her zaman ön planda tuttuklarını ifade etti.

İbrahim Şahin, kendilerine emanet edilen kulübü en güzel yerlere çıkartmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Ligin son haftasında oynadıkları karşılaşmaya ilişkin birçok asılsız iddianın ortaya atıldığını söyleyen Şahin, "Zonguldak Kömürspor maçına çıkmadan önce futbolcularımızla görüşme yaptık. İçeride alacak bir primleri vardı. 'Primler ödenmezse Zonguldak Kömürspor maçına çıkmayacağız' dediler. Bir maçın primini kendim ödedim. Maça çıktılar, kazandık ve ligde kalmayı garantiledik." dedi.

İbrahim Şahin, Esenler Erokspor ile oynadıkları maçla ilgili, "Maçtan 3-4 gün önce futbolcular yanıma gelerek Zonguldak maçının primini sordular. Primlerin ödeneceğini söylememe rağmen sosyal medya hesaplarından Erokspor maçına çıkmayacaklarına yönelik açıklama yaptılar. Biz de bu tehditler üzerine 19 yaş altı takımını sahaya çıkartma kararı aldık. Sahaya çıkmasaydık alacağımız ceza ile bir alt lige düşecektik." diye konuştu.

"Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam"

Karşılaşmadan 2 saat önce A takımı oyuncularının sahaya gelerek maça çıkacakları yönünde söylemlerde bulunduklarını anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların sahaya çıkıp 5-10 dakika sonra sahadan çekilmeyeceklerini nereden bileyim. Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam. Onlar maçtan çekildiği zaman ben ceza alacağım ve benim kulübüm bir alt lige düşecek. Bu yüzden 19 yaş altı takımımızla sahaya çıktık. Maçımızı oynadık. Başka takımların çeşitli hesapları var. Biz kimsenin iç işlerine karışmıyoruz. İstediğimiz futbolcu ile maça çıkarız. Bize bu zamana kadar yapılan haksızlıklara ve hakem hatalarında etrafımızda kimse yok. Şimdi ne oldu da '19 yaş altı takımı ile çıkıyorsunuz' diyorlar."

İbrahim Şahin, kimin şampiyon olduğunun kendilerini ilgilendirmediğini dile getirerek, "İstediğimiz takımla maça çıkarız. Bizi şampiyonun kim olduğu ya da olmadığı ilgilendirmiyor. Kulübümüzün çıkarlarını gözetiyoruz, gözetmeye de devam edeceğiz. Bu şekilde sosyal medya algısı yapmalarına gerek yok. Çıksınlar sahaya maçlarını oynasınlar. Biz kimseden maddi ve manevi hiçbir şey almadık ve almayız. Biz mertçe ligimizi bitirdik. Sürecimizi tamamladık." ifadelerini kullandı.

"Biz hiçbir kulübün içişlerine karışmadık"

İbrahim Şahin, maça çıkmayacağını belirten futbolcularla ilgili yönetim kuruluyla karar alacaklarını bildirdi.

Bir önceki sezon hiçbir futbolcuya borçlarının kalmadığına değinen Şahin, "Kulüp futbolcularının, alacaklarına karşılık sahaya çıkmamalarını normal bulmuyorum. Karşılarında Esenler Erokspor, AcnTürk Sigorta Vanspor girdabı olmasaydı sahaya çıkarlardı. Biz hiçbir kulübün içişlerine karışmadık. Bundan sonra da karışmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Teşvik primi aldıkları iddialarına ilişkin, kendileri ve çevrelerindeki kişilerin banka hesaplarının sonuna kadar incelenebileceğine dile getiren Şahin, "Bazı kulüplerin söylemleri tamamen asılsızdır. Doğruluğu kabul edilemez. Hayatımız boyunca böyle bir şeyin içine girmedik, girmeyiz. Esenler Erokspor Başkanı ile sadece maçtan bir gün önce ter idmanı için antrenman sahası istediği için görüştüm. O da hayatımdaki ilk görüşmemizdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, 19 yaş altı takımıyla çıktıkları maça açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:48 Devlet Bahçeli’nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti
16:16 Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:53:25. #1.12#
SON DAKİKA: Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin, 19 yaş altı takımıyla çıktıkları maça açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement