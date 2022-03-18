Serik Belediyespor'da hedef galibiyet - Son Dakika
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Serik Belediyespor'da hedef galibiyet

18.03.2022 20:20
Serik Belediyespor'da hedef galibiyet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, 30. haftada pazar günü evinde konuk edeceği İnegölspor önünde galibiyeti hedefliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, 30. haftada pazar günü evinde konuk edeceği İnegölspor önünde galibiyeti hedefliyor.

Antalya ekibi, teknik direktör Özcan Kızıltan yönetiminde İnegölspor maçı hazırlıklarını İsmail Oğan Stadı'nda sürdürdü.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet 3 de beraberlik alan Serik Belediyespor, İnegölspor maçında üç puana ulaşarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Çanakkale şehitleri unutulmadı

Öte yandan yönetim, teknik heyet ve futbolcular Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla idmana Türk bayrağı ile çıkarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolculara baklava ikramı yaptı.

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Futbol Federasyonu, İnegölspor, Antalya, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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