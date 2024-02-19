Serik Belediyespor Futbolcusu Mümin Talip Pazarlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Serik Belediyespor Futbolcusu Mümin Talip Pazarlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Serik Belediyespor Futbolcusu Mümin Talip Pazarlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadelede eden Serik Belediyespor'un lösemi hastalığından dolayı vefat eden futbolcusu Mümin Talip Pazarlı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

19.02.2024 14:42  Güncelleme: 14:46
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadelede eden Serik Belediyespor'un lösemi hastalığından dolayı vefat eden 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı son yolculuğuna uğurlandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'un devre arasında Ankara Demirspor'dan transfer ettiği Mümin Talip Pazarlı, İstanbul'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 29 yaşında hayata gözlerini yuman Pazarlı'nın, Büyükçekmece ilçesi Güzelce Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazında Serik Belediyesporlu yöneticiler, antrenörler, takım arkadaşları ve sevenleri birlikte saf tuttu.

Talip Pazarlı'nın cenazesi, Güzelce Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Lösemi, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Serik Belediyespor Futbolcusu Mümin Talip Pazarlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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