Serik Spor Bodrum'da Oynayacak

1'inci Lig'İn yeni takımlarından Antalya temsilcisi Serik Spor, yeni sezonda ilk iç saha maçlarını Muğla Bodrum'da oynayacak. İlçedeki İsmail Ogan Stadı'nın lig kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışma başlatılacağını duyuran Antalya ekibi, kentte uygun stat bulunamadığından Bodrum'a dümen kırdı. Serik, 15 Ağustos Cuma günü Ümraniyespor'la oynayacağı ilk iç saha maçına Bodrum İlçe Stadı'nda çıkacak. Antalya ekibi kendilerine kapıları açan Bodrum FK'ya teşekkür edip üçüncü iç saha sınavına kadar İsmail Ogan Stadı'ndaki eksiklerin giderilmeye çalışılacağını duyurdu. Bodrum FK'nın büyük hissedarı olan Öztürk Ailesi, Serik Spor'a da yatırım yapmıştı.